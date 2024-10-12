https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/alman-basini-rusya-ile-catismayi-tavizsiz-bitirmek-mumkun-olmayacak-1089152674.html

Alman basını: Rusya ile çatışmayı tavizsiz bitirmek mümkün olmayacak

Alman basını: Rusya ile çatışmayı tavizsiz bitirmek mümkün olmayacak

Sputnik Türkiye

Alman Der Spiegel dergisi, Kiev’in çatışmayı sona erdirmek için Ukrayna’nın kaybettiği toprakların iadesi ile ilgili katı tutumundan vazgeçeceği yönünde bir... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:06+0300

2024-10-12T16:06+0300

2024-10-12T16:06+0300

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Der Spiegel dergisinin 'Ukraynalı üst düzey bir bürokrata' dayandırdığı haberine göre Kiev’de, çatışmayı sona erdirmek için Ukrayna’nın kaybettiği toprakların iadesi ile ilgili katı tutumundan vazgeçeceği yönünde bir senaryo tartışılmaya başlandı.Habere göre adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Zaferin Rusya'nın kayıtsız şartsız teslimiyeti olması gerektiğine inanıyorduk. Ancak bu taviz vermeden mümkün olmayacak. Anlaşma aynı zamanda Rusya'nın da yararına olmalı" diye konuştu.Bir sonraki ABD başkanı kim olursa olsun, Ukrayna'ya sağlanan desteğin hızının azalacağını da itiraf eden yetkili, ayrıca hem askerlerin hem de sivil halkın içinde bulunduğu ruh halinin durumun daha da kötüleşmesine neden olduğunu ifade etti.Yetkili, "Tahminler kötü. Birliklerin bir kısmının ruh hali endişe verici. Aslında insanlar artık savaşmak istemiyor. Savaşın adaletsizliği bir toplumu parçalara bölebilir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/alman-ordusunun-durumu-tartisma-konusu-bavyera-basbakani-soderden-zorunlu-askerlik-uygulamasina-1089049181.html

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