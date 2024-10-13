https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/ali-babacan-tek-aday-oldugu-deva-partisi-genel-baskanligina-tekrar-secildi-1089176677.html
Ali Babacan, tek aday olduğu DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar seçildi
Ali Babacan, tek aday olduğu DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar seçildi
Sputnik Türkiye
DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T13:54+0300
2024-10-13T13:54+0300
2024-10-13T13:54+0300
türkiye
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
ali babacan
kongre
kongre binası
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde Ali Babacan, yeniden Genel Başkanlık görevine seçildi. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen kongrede Babacan, genel başkanlık seçiminde tek aday olarak yer aldı.Babacan, kullanılan 556 geçerli oyun tamamını alarak DEVA Partisi Genel Başkanlığı’na tekrar seçildi.Kongre kapsamında, genel merkez yönetim kurulu, disiplin kurulu ve ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.
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deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan, kongre, kongre binası
deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan, kongre, kongre binası
Ali Babacan, tek aday olduğu DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar seçildi
DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde Ali Babacan, yeniden Genel Başkanlık görevine seçildi. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen kongrede Babacan, genel başkanlık seçiminde tek aday olarak yer aldı.
Babacan, kullanılan 556 geçerli oyun tamamını alarak DEVA Partisi Genel Başkanlığı’na tekrar seçildi.
Kongre kapsamında, genel merkez yönetim kurulu, disiplin kurulu ve ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.