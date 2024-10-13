https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/ali-babacan-tek-aday-oldugu-deva-partisi-genel-baskanligina-tekrar-secildi-1089176677.html

Ali Babacan, tek aday olduğu DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar seçildi

Ali Babacan, tek aday olduğu DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar seçildi

Sputnik Türkiye

DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T13:54+0300

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2024-10-13T13:54+0300

türkiye

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

ali babacan

kongre

kongre binası

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde Ali Babacan, yeniden Genel Başkanlık görevine seçildi. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen kongrede Babacan, genel başkanlık seçiminde tek aday olarak yer aldı.Babacan, kullanılan 556 geçerli oyun tamamını alarak DEVA Partisi Genel Başkanlığı’na tekrar seçildi.Kongre kapsamında, genel merkez yönetim kurulu, disiplin kurulu ve ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.

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deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan, kongre, kongre binası