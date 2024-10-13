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AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Önderoğlu hayatını kaybetti
AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Önderoğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T14:06+0300
2024-10-13T14:06+0300
2024-10-13T14:06+0300
türkiye
ak parti
ankara
gençlik kolları
ölüm
kaza
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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu’nun vefatını duyurdu.Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Önderoğlu’nun, kaza sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi.Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/ali-babacan-tek-aday-oldugu-deva-partisi-genel-baskanligina-tekrar-secildi-1089176677.html
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ak parti, ankara, gençlik kolları, ölüm, kaza, kaza sebebi
ak parti, ankara, gençlik kolları, ölüm, kaza, kaza sebebi
AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Önderoğlu hayatını kaybetti
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu’nun vefatını duyurdu.
Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Önderoğlu’nun, kaza sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı.