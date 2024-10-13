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AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Önderoğlu hayatını kaybetti

AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Önderoğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T14:06+0300

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türkiye

ak parti

ankara

gençlik kolları

ölüm

kaza

kaza sebebi

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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu’nun vefatını duyurdu.Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Önderoğlu’nun, kaza sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi.Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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ak parti, ankara, gençlik kolları, ölüm, kaza, kaza sebebi