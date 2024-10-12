https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/afad-duyurdu-erzurumda-deprem--1089168569.html
AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzurum'un Pasinler bölgesinde deprem meydana geldiğini... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T23:44+0300
2024-10-12T23:44+0300
2024-10-12T23:44+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
erzurum
pasinler
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg
Depremin büyüklüğü 3.8 olarak aktarılırken söz konusu depremin saat 23:29'da meydana geldiği belirtildi.Depremin derinliği ise 4.23 km olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bartin-aciklarindaki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-sukru-ersoydan-ilk-aciklamalar-tsunami-1089107595.html
türkiye
erzurum
pasinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c692094f980fcd75cf381c2b6614086.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, deprem son dakika, deprem haberleri, erzurum depremi, erzurum deprem, erzurum deprem son dakika, pasinler deprem, erzurum pasinler deprem, afad erzurum deprem
deprem, deprem son dakika, deprem haberleri, erzurum depremi, erzurum deprem, erzurum deprem son dakika, pasinler deprem, erzurum pasinler deprem, afad erzurum deprem
AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzurum'un Pasinler bölgesinde deprem meydana geldiğini duyuruldu.
Depremin büyüklüğü 3.8 olarak aktarılırken söz konusu depremin saat 23:29'da meydana geldiği belirtildi.
Depremin derinliği ise 4.23 km olarak açıklandı.