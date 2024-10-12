https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/yalovada-bir-fabrikada-kimyasal-gaz-sizintisi-sizintidan-3-kisi-etkilendi-1089129497.html

Yalova'da bir fabrikada kimyasal gaz sızıntısı: Sızıntıdan 3 kişi etkilendi

Yalova'da bir fabrikada kimyasal gaz sızıntısı: Sızıntıdan 3 kişi etkilendi

Sputnik Türkiye

Yalova'da bir fabrikada kimyasal gaz sızıntısı meydana geldi. Boru çatlağından dolayı meydana gelen sızıntı dolayısıyla 3 kişi etkilendi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T02:46+0300

2024-10-12T02:46+0300

2024-10-12T02:46+0300

türkiye

yalova

gaz sızıntısı

fabrika

boru

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Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı kimyasal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gaz sızıntısından etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı. Fabrikaya olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de istendiği öğrenildi.Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23.45'te Acil Çağrı Merkezi'ne gelen amonyak ve metilamin gaz sızıntısı ihbarı üzerine Yalova AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.Fabrika tarafından kaçak bölge bloke edilerek tesisin devreden çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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yalova, gaz sızıntısı, fabrika, boru