https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bursada-ambulansin-onunu-kesip-surucuye-yumruk-atan-kisi-tutuklandi-1089128466.html
Bursa'da ambulansın önünü kesip sürücüye yumruk atan kişi tutuklandı
Bursa'da ambulansın önünü kesip sürücüye yumruk atan kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hasta taşıyan ambulansın önünü kesen baba oğul 112 Acil Servis çalışanları ile tartıştı. Tartışma sırasında yol kesen şoförün... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T00:56+0300
2024-10-12T00:56+0300
2024-10-12T00:59+0300
türkiye
ambulans
sağlık
sağlık çalışanı
112 acil servis
acil servis
hemşire
şoför
saldırı
saldırı girişimi
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Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünü kesen baba oğul ambulans şoförüne saldırdı.Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans sürücüsü ve sağlık ekibi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen araç ile önü kesildi. Araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı sonrası araçlarına binen baba oğul hakkında sağlık çalışanları şikayette bulundu. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan baba ve oğul hakkında soruşturma açıldı. S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Baba S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu M.Y. ise tutuklandı.Şoför 7 gün iş göremez raporu aldıAmbulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, yaralı halde hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Şoförün dudağına 12 dikiş atılırken 7 gün iş göremez raporu verildi. Kamera kaydına alınan görüntülerde sürücüye 2 yumruk darbesi geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/saglik-bakanligi-e-nabizin-katara-satildigi-iddialarina-yanit-verdi-1089120961.html
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bursa ambulans darp, ambulans saldırısı
bursa ambulans darp, ambulans saldırısı
Bursa'da ambulansın önünü kesip sürücüye yumruk atan kişi tutuklandı
00:56 12.10.2024 (güncellendi: 00:59 12.10.2024)
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hasta taşıyan ambulansın önünü kesen baba oğul 112 Acil Servis çalışanları ile tartıştı. Tartışma sırasında yol kesen şoförün oğlu ambulans şoförüne yumruk attı. Şikayet sonrası saldırgan tutuklanırken babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları ambulans kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünü kesen baba oğul ambulans şoförüne saldırdı.
Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans sürücüsü ve sağlık ekibi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen araç ile önü kesildi. Araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı sonrası araçlarına binen baba oğul hakkında sağlık çalışanları şikayette bulundu. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan baba ve oğul hakkında soruşturma açıldı. S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Baba S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu M.Y. ise tutuklandı.
Şoför 7 gün iş göremez raporu aldı
Ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, yaralı halde hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Şoförün dudağına 12 dikiş atılırken 7 gün iş göremez raporu verildi. Kamera kaydına alınan görüntülerde sürücüye 2 yumruk darbesi geldiği belirlendi.