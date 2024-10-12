https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/uzmani-uyardi-turkiye-yumurta-uretimini-arttirmazsa-kirmizi-ette-yasandigi-gibi-sorunlar-yasanacak-1089134029.html

Uzmanı uyardı: 'Türkiye yumurta üretimini arttırmazsa kırmızı ette yaşandığı gibi sorunlar yaşanacak'

Uzmanı uyardı: 'Türkiye yumurta üretimini arttırmazsa kırmızı ette yaşandığı gibi sorunlar yaşanacak'

Sputnik Türkiye

Dünyada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin başlıca temel protein kaynağının yumurta olduğunu ifade eden uzmanlar, gelecekte de ekonomik ve çevre dostu... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T11:34+0300

2024-10-12T11:34+0300

2024-10-12T11:34+0300

türkiye

yumurta

sürpriz yumurta

organik yumurta

halk yumurta

yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir)

et

kırmızı et

tavuk

tavuk çiftliği

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Dünyada her yıl ekim ayının ikinci cuma günü 'Dünya Yumurta Günü' olarak kutlanıyor. Yumurtanın uzun yıllar boyunca en ekonomik protein ürünü olarak kalacağının altını çizen HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, “11 Ekim Yumurta Günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Çok önemli bir gün çünkü yumurta, hem sağlıklı hem ekonomik hem de kolay üretilebilir, çevre dostu bir ürün. Yumurtanın içinde her türlü vitamin, mineral ve her türlü aminoasitler var. Bir yumurta sonradan bir canlıyı dünyaya getiriyor. Bu şekilde yaratılmış, dolayısıyla insanların en önemli gıdalarından birisi olmasının sebebi de bu. Şu anda ve gelecekte yumurta en ekonomik protein ürünü. Bunu etlerle, baklagillerle ve neyler karşılaştırırsanız karşılaştırın en ucuz proteini yiyebileceğiniz ürün. Kaldı ki dünyada her zaman için gıdanın önemi çok fazla ve gelecekte de insanların beslenmeleri için hangi ürün derseniz yine tavuk etini söyleyebiliriz. Çünkü yumurta sürdürülebilir ve çevre dostu ürün. Örneğin bir kırmızı eti üretirken salınan karbon miktarı 12 iken, yumurta üretmek için salınan karbon miktarı bunun 10'da biri kadar, bu çok önemli. Son zamanlarda gündeme gelen iklim değişikliklerinden dolayı herkesin çok dikkatle takip ettiği bir konu. Bir diğer konu ise yumurta üretmek için harcadığınız su ile kırmızı et üretmek için harcadığınız su arasında yine 3'te bir oranında fark var. Bütün bunları topladığınızda dünya nüfusu artıyor. İleriye dönük tabiî ki dünyanın iklimini de korumamız lazım, çevreyi de korumamız lazım. Dolayısıyla en tercih edilebilir ürün olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.Türkiye kişi başına yılda 150 yumurta düşüyorTürkiye'de 100 milyon yumurta tavuğundan yılda 18 milyar yumurta üretildiğini ve üretim kapasitesinin artması gerektiğini kaydeden Sezer, “Dünyadaki bütün istatistiklere bakarsanız, şu an yumurtanın insan başına tüketimi ortalama 100 civarında ama gelişmiş ülkelere geçtiğimizde bu Japonya, Amerika ve Meksika gibi ülkelerde 400'e kadar kullanım miktarı artıyor. Şimdi Türkiye'ye gelirsek şu an hala 200'ü bulabilmiş değiliz. Türkiye'de sürekli yumurtlayan 100 milyon yumurta tavuğu var. Bu 100 milyon yumurta tavuğundan yılda yaklaşık 18 milyar yumurta elde ediyoruz. 18 milyar yumurtanın yaklaşık 2 milyarı ihraç oluyor dolayısıyla içeride 16 milyar civarında yumurta tüketiliyor. Türkiye nüfusunu 100 milyondan hesaplarsak ortalama yediğimiz yumurta miktarı 150 - 160 civarında. Türkiye'nin bunu mutlaka arttırması lazım. Çünkü gelecekte planlanan dünyada sağlık ve ekonomik açıdan hiç tartışmasız 300 yumurtaya kadar çıkması planlanıyor. Bunu üretimi arttırarak sağlayabiliriz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/arda-gulerden-karadag-maci-sonrasi-paylasim-1089132285.html

türkiye

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yumurta, sürpriz yumurta, organik yumurta, halk yumurta, yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir), et, kırmızı et, tavuk, tavuk çiftliği