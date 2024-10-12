https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/arda-gulerden-karadag-maci-sonrasi-paylasim-1089132285.html
Arda Güler'den Karadağ maçı sonrası paylaşım
Arda Güler'den Karadağ maçı sonrası paylaşım
Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Samsunspor karşılaşması sonrası paylaşım yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T10:13+0300
2024-10-12T10:13+0300
2024-10-12T10:13+0300
spor
arda güler
milli takım
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084984994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7084635a2b1dbe51a5e27d6a77c71bc8.jpg
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Samsun'da ağırladığı Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, bu maç sonrası bir paylaşım yaptı.Arda, paylaşımında, "Teşekkürler Samsun, yine muhteşemdiniz. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı. Arda paylaşımında kırmızı-beyaz kalp emojileri ile birlikte Türk bayrağı kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bati-trakya-turkleri-yunanistan-tarafindan-atanmis-muftuleri-protesto-etti-1089131932.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084984994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74e1c654a7cb44f0ead76f4dae91e767.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arda güler, milli takım, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, futbol
arda güler, milli takım, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, futbol
Arda Güler'den Karadağ maçı sonrası paylaşım
A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Samsunspor karşılaşması sonrası paylaşım yaptı.
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Samsun'da ağırladığı Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, bu maç sonrası bir paylaşım yaptı.
Arda, paylaşımında, "Teşekkürler Samsun, yine muhteşemdiniz. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı. Arda paylaşımında kırmızı-beyaz kalp emojileri ile birlikte Türk bayrağı kullandı.