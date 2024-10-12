https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/arda-gulerden-karadag-maci-sonrasi-paylasim-1089132285.html

Arda Güler'den Karadağ maçı sonrası paylaşım

Arda Güler'den Karadağ maçı sonrası paylaşım

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Samsunspor karşılaşması sonrası paylaşım yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

milli takım

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

futbol

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Samsun'da ağırladığı Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, bu maç sonrası bir paylaşım yaptı.Arda, paylaşımında, "Teşekkürler Samsun, yine muhteşemdiniz. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı. Arda paylaşımında kırmızı-beyaz kalp emojileri ile birlikte Türk bayrağı kullandı.

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Sputnik Türkiye

arda güler, milli takım, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, futbol