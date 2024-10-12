https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/sahte-mehdi-tutuklandi-gayrimenkul-sattirip-kredi-cektirdi-1089130052.html

Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkul sattırıp kredi çektirdi

Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkul sattırıp kredi çektirdi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı için gözaltına... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T04:36+0300

2024-10-12T04:36+0300

2024-10-12T04:36+0300

türkiye

çanakkale

sahte mehdi

mürit

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089129895_0:44:739:460_1920x0_80_0_0_e948f59d8c723668497f531781d0f4d1.jpg

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Çabuk ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi.Operasyonda ikamette yapılan aramalarda, tabanca, 10 fişek, 275 bin TL para, 10 telefon, 3 bilgisayar kasası, 3 laptopa el konuldu. Gözaltına alınan Mustafa Çabuk'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi.Sahte mehdi Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 sözde müridi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/yalovada-bir-fabrikada-kimyasal-gaz-sizintisi-sizintidan-3-kisi-etkilendi-1089129497.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, sahte mehdi, mürit, dolandırıcılık