https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/sahte-mehdi-tutuklandi-gayrimenkul-sattirip-kredi-cektirdi-1089130052.html
Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkul sattırıp kredi çektirdi
Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkul sattırıp kredi çektirdi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı için gözaltına... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T04:36+0300
2024-10-12T04:36+0300
2024-10-12T04:36+0300
türkiye
çanakkale
sahte mehdi
mürit
dolandırıcılık
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Çabuk ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi.Operasyonda ikamette yapılan aramalarda, tabanca, 10 fişek, 275 bin TL para, 10 telefon, 3 bilgisayar kasası, 3 laptopa el konuldu. Gözaltına alınan Mustafa Çabuk'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi.Sahte mehdi Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 sözde müridi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/yalovada-bir-fabrikada-kimyasal-gaz-sizintisi-sizintidan-3-kisi-etkilendi-1089129497.html
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çanakkale, sahte mehdi, mürit, dolandırıcılık
çanakkale, sahte mehdi, mürit, dolandırıcılık
Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkul sattırıp kredi çektirdi
Çanakkale'de kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 müridi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Çabuk ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonda ikamette yapılan aramalarda, tabanca, 10 fişek, 275 bin TL para, 10 telefon, 3 bilgisayar kasası, 3 laptopa el konuldu. Gözaltına alınan Mustafa Çabuk'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi.
Sahte mehdi Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 sözde müridi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.