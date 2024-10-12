https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/harry-potter-izleme-sezonu-acilmisken-jk-rowlingin-5-milyar-tllik-yati-fethiyeye-demirledi-1089148734.html
'Harry Potter izleme sezonu' açılmışken, J.K. Rowling'in 5 milyar TL'lik yatı Fethiye'ye demirledi
'Harry Potter izleme sezonu' açılmışken, J.K. Rowling'in 5 milyar TL'lik yatı Fethiye'ye demirledi
Sputnik Türkiye
Ünlü yazar J.K. Rowling, 150 milyon dolarlık (5 milyar TL) mega yatı Samsara ile Ege kıyılarında göz kamaştıran bir yolculuğa çıktı. Cuma günü Fethiye'ye demir... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T15:03+0300
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Dünyanın dört bir yanından hayranlarının merakla takip ettiği Samsara, 5 metrelik dairesel yüzme havuzu, son teknoloji sinema salonu ve özel plaj kulübü gibi birçok lüks özelliğiyle dikkat çekiyor. Gazete Duvar'ın haberine göre, yat 12 misafiri ağırlama kapasitesine sahipken, 26 kişilik bir mürettebat tarafından hizmet veriliyor.Samsara, ünlü tasarımcı Espen Oeino tarafından tasarlandı ve ilk kez 2015 yılında "Infinity" (Sonsuzluk) adıyla suya indirilmişti. İç tasarımı ise Sinot Exclusive Yacht Design ve David Kleinberg Design Associates tarafından gerçekleştirildi. Yatın zarif detayları ve konforlu alanları, yolculukları daha da özel kılıyor.J.K. Rowling’in Ege'deki lüks yatı, sadece göz alıcı tasarımıyla değil, aynı zamanda onun etrafındaki tartışmalarla da dikkat çekiyor. Bu gizemli yolculuk, ünlü yazarın hayatındaki çalkantılı dönemlerin yanı sıra, lüks yaşam tarzının getirdiği dikkatleri de beraberinde getiriyor. Fethiye'deki bu anlar, sadece bir tatil değil, aynı zamanda tartışmaların gölgesinde geçen bir serüven olarak hafızalara kazınacak gibi görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/evde-deneyebileceginiz-bu-basit-testi-tamamlayamazsaniz-doktora-kosun-erken-olum-riski-tasiyor-1089135431.html
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j. k. rowling, joan rowling, j.k rowling, j.r rowling, joanne rowling, harry potter, harry potter, harry potter, harry potter ve lanetli çocuk, yat, fethiye
'Harry Potter izleme sezonu' açılmışken, J.K. Rowling'in 5 milyar TL'lik yatı Fethiye'ye demirledi
Ünlü yazar J.K. Rowling, 150 milyon dolarlık (5 milyar TL) mega yatı Samsara ile Ege kıyılarında göz kamaştıran bir yolculuğa çıktı. Cuma günü Fethiye'ye demir atan 88,5 metre uzunluğundaki ve 14 metre genişliğindeki lüks yat, hem tasarımı hem de sunduğu olanaklarla büyük ilgi topladı.
Dünyanın dört bir yanından hayranlarının merakla takip ettiği Samsara, 5 metrelik dairesel yüzme havuzu, son teknoloji sinema salonu ve özel plaj kulübü gibi birçok lüks özelliğiyle dikkat çekiyor. Gazete Duvar'ın haberine göre, yat 12 misafiri ağırlama kapasitesine sahipken, 26 kişilik bir mürettebat tarafından hizmet veriliyor.
Samsara, ünlü tasarımcı Espen Oeino tarafından tasarlandı ve ilk kez 2015 yılında "Infinity" (Sonsuzluk) adıyla suya indirilmişti. İç tasarımı ise Sinot Exclusive Yacht Design ve David Kleinberg Design Associates tarafından gerçekleştirildi. Yatın zarif detayları ve konforlu alanları, yolculukları daha da özel kılıyor.
J.K. Rowling’in Ege'deki lüks yatı, sadece göz alıcı tasarımıyla değil, aynı zamanda onun etrafındaki tartışmalarla da dikkat çekiyor. Bu gizemli yolculuk, ünlü yazarın hayatındaki çalkantılı dönemlerin yanı sıra, lüks yaşam tarzının getirdiği dikkatleri de beraberinde getiriyor. Fethiye'deki bu anlar, sadece bir tatil değil, aynı zamanda tartışmaların gölgesinde geçen bir serüven olarak hafızalara kazınacak gibi görünüyor.