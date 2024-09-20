https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-altyapisina-guc-saglayan-trafoya-iha-saldirisi-duzenledi-1088261358.html

Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) alt yapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörüne zarar... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T20:31+0300

2024-09-20T20:31+0300

2024-09-20T20:30+0300

ukrayna krizi

zaporojye nükleer güç santrali

energodar

ukrayna silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

saldırı

trafo

dinyeper nehri

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rusya

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Zaporojye NGS’den yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Energodar kentine bir kez daha saldırarak nükleer güç santralinin altyapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörünü devre dışı bıraktığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İHA saldırısı, Zaporojye NGS’nin yakınında bulunan Zarya trafo merkezindeki bir transformatöre hasar verdi. Bu trafo merkezi, santralin altyapısına güç sağlamakla görevli. Trafoya yönelik saldırılar nükleer santralin güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturuyor” denildi.Çalışanların, nükleer santralin altyapı tesislerinin yedek güç kaynağını devreye alarak güvenli çalışmasını sağladığı kaydedildi.Tüm güvenlik parametrelerinin kontrol altında olduğu, radyasyon seviyesinin normal değerleri aşmadığı belirtildi.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

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