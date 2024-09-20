Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üsküplü: ABD desteklerini gizlemek için ödemeleri Bitcoin ile yapıyor
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:06
82 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in adli tıp raporuna gölge mi düştü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
19:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
22 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
20:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-altyapisina-guc-saglayan-trafoya-iha-saldirisi-duzenledi-1088261358.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) alt yapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörüne zarar... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T20:31+0300
2024-09-20T20:30+0300
ukrayna krizi
zaporojye nükleer güç santrali
energodar
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
saldırı
trafo
dinyeper nehri
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082900364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fac475ef71e92eec55e61d68ab039835.jpg
Zaporojye NGS’den yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Energodar kentine bir kez daha saldırarak nükleer güç santralinin altyapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörünü devre dışı bıraktığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İHA saldırısı, Zaporojye NGS’nin yakınında bulunan Zarya trafo merkezindeki bir transformatöre hasar verdi. Bu trafo merkezi, santralin altyapısına güç sağlamakla görevli. Trafoya yönelik saldırılar nükleer santralin güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturuyor” denildi.Çalışanların, nükleer santralin altyapı tesislerinin yedek güç kaynağını devreye alarak güvenli çalışmasını sağladığı kaydedildi.Tüm güvenlik parametrelerinin kontrol altında olduğu, radyasyon seviyesinin normal değerleri aşmadığı belirtildi.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rosatom-baskani-lihacev-zaporojye-ve-kursk-nukleer-santralleri-icin-en-buyuk-tehdit-ukrayna-ordusu-1088078360.html
energodar
dinyeper nehri
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082900364_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_128c0285c04884e4026828d3ab33d833.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, trafo, dinyeper nehri, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, vladimir putin
zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, trafo, dinyeper nehri, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, vladimir putin

Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi

20:31 20.09.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) alt yapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörüne zarar verdiği bildirildi.
Zaporojye NGS’den yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Energodar kentine bir kez daha saldırarak nükleer güç santralinin altyapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörünü devre dışı bıraktığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İHA saldırısı, Zaporojye NGS’nin yakınında bulunan Zarya trafo merkezindeki bir transformatöre hasar verdi. Bu trafo merkezi, santralin altyapısına güç sağlamakla görevli. Trafoya yönelik saldırılar nükleer santralin güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturuyor” denildi.
Çalışanların, nükleer santralin altyapı tesislerinin yedek güç kaynağını devreye alarak güvenli çalışmasını sağladığı kaydedildi.
Tüm güvenlik parametrelerinin kontrol altında olduğu, radyasyon seviyesinin normal değerleri aşmadığı belirtildi.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.
Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
DÜNYA
Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye ve Kursk nükleer santralleri için en büyük tehdit Ukrayna ordusu
16 Eylül, 14:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала