https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-altyapisina-guc-saglayan-trafoya-iha-saldirisi-duzenledi-1088261358.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) alt yapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörüne zarar... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T20:31+0300
2024-09-20T20:31+0300
2024-09-20T20:30+0300
ukrayna krizi
zaporojye nükleer güç santrali
energodar
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
saldırı
trafo
dinyeper nehri
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya
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Zaporojye NGS’den yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Energodar kentine bir kez daha saldırarak nükleer güç santralinin altyapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörünü devre dışı bıraktığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İHA saldırısı, Zaporojye NGS’nin yakınında bulunan Zarya trafo merkezindeki bir transformatöre hasar verdi. Bu trafo merkezi, santralin altyapısına güç sağlamakla görevli. Trafoya yönelik saldırılar nükleer santralin güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturuyor” denildi.Çalışanların, nükleer santralin altyapı tesislerinin yedek güç kaynağını devreye alarak güvenli çalışmasını sağladığı kaydedildi.Tüm güvenlik parametrelerinin kontrol altında olduğu, radyasyon seviyesinin normal değerleri aşmadığı belirtildi.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rosatom-baskani-lihacev-zaporojye-ve-kursk-nukleer-santralleri-icin-en-buyuk-tehdit-ukrayna-ordusu-1088078360.html
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zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, trafo, dinyeper nehri, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, vladimir putin
zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, trafo, dinyeper nehri, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, vladimir putin
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS altyapısına güç sağlayan trafoya İHA saldırısı düzenledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) alt yapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörüne zarar verdiği bildirildi.
Zaporojye NGS’den yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Energodar kentine bir kez daha saldırarak nükleer güç santralinin altyapısına güç sağlayan trafo merkezinin transformatörünü devre dışı bıraktığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İHA saldırısı, Zaporojye NGS’nin yakınında bulunan Zarya trafo merkezindeki bir transformatöre hasar verdi. Bu trafo merkezi, santralin altyapısına güç sağlamakla görevli. Trafoya yönelik saldırılar nükleer santralin güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturuyor” denildi.
Çalışanların, nükleer santralin altyapı tesislerinin yedek güç kaynağını devreye alarak güvenli çalışmasını sağladığı kaydedildi.
Tüm güvenlik parametrelerinin kontrol altında olduğu, radyasyon seviyesinin normal değerleri aşmadığı belirtildi.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.
Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.