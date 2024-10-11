https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/polis-memuru-seyda-yilmazi-olduren-yunus-emre-gecti-icin-iddianame-hazirlandi-1089120421.html
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T18:18+0300
2024-10-11T18:18+0300
2024-10-11T18:49+0300
türkiye
yunus emre geçti
şeyda yılmaz
iddianame
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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti hakkındaki iddianame tamamlandı.Sabah Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Ümraniye'de hırsızlık suçundan polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Yunus Emre Geçti, mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Savcılık soruşturması tamamlanarak Yunus Emre Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıYunus Emre Geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümünden dolayı 'Kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Öldürmeye teşebbüsArbede sırasında yaraladığı polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe için öldürmeye teşebbüs olduğu değerlendirilen iddianame 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti'yi 'üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Yunus Emre Geçti'nin sabıkasıYunus Emre Geçti'nin 2 polis memuruna mukavemet ettiği aktarılan iddianamede 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün ve 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Toplamda Yunus Emre Geçti'nin 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi. İddianamede Yunus Emre Geçti'ye verilecek cezada indirim uygulanması da istenmedi. Yunus Emre Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talep edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cinsel-istismar-davasinda-adnan-oktardan-mahkemeyi-sasirtan-sozler-15-gunde-israili-durdururum-1089119925.html
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şeyda yılmaz, öldüren yunus emre geçti, polis katili, cinayet
şeyda yılmaz, öldüren yunus emre geçti, polis katili, cinayet
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı
18:18 11.10.2024 (güncellendi: 18:49 11.10.2024)
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Yunus Emre Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talebinde bulunuldu.
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti hakkındaki iddianame tamamlandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Ümraniye'de hırsızlık suçundan polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Yunus Emre Geçti, mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Savcılık soruşturması tamamlanarak Yunus Emre Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yunus Emre Geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümünden dolayı 'Kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Arbede sırasında yaraladığı polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe için öldürmeye teşebbüs olduğu değerlendirilen iddianame 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti'yi 'üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Yunus Emre Geçti'nin sabıkası
Yunus Emre Geçti'nin 2 polis memuruna mukavemet ettiği aktarılan iddianamede 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün ve 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Toplamda Yunus Emre Geçti'nin 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi. İddianamede Yunus Emre Geçti'ye verilecek cezada indirim uygulanması da istenmedi. Yunus Emre Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talep edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.