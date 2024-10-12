https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/peskov-harrisin-baska-ulke-liderlerine-yonelik-hakaretvari-ifadeleri-abd-politikasinin-ozu-1089162605.html

Peskov: Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadeleri ABD politikasının özü

Peskov: Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadeleri ABD politikasının özü

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadelerini ABD politikasının özü olarak nitelendirdi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T18:44+0300

2024-10-12T18:44+0300

2024-10-12T18:43+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

kamala harris

abd

rusya

çin

kuzey kore

washington

model

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’in başka ülke liderlerine yönelik söyleminin Washington'un dünyaya dayatmaya çalıştığı uluslararası ilişkiler modelinin özü olduğunu söyledi.Harris'in Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerine yönelik hakaretvari ifadelerini yorumlayan Peskov, “ABD’nin en yüksek siyasi kurumu, böyle bir siyasi kültürü özümsemiş görünüyor. Aslında bu, muhtemelen tüm dünyaya dayatmaya çalıştıkları uluslararası ilişkiler modelinin ve dünya çoğunluğunun giderek daha az hoşlanmaya başladığı modelin özüdür. Olanların özü bu” diye konuştu.

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rusya

çin

kuzey kore

washington

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dmitriy peskov, kremlin, kamala harris, abd, rusya, çin, kuzey kore, washington, model