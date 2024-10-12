https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/peskov-harrisin-baska-ulke-liderlerine-yonelik-hakaretvari-ifadeleri-abd-politikasinin-ozu-1089162605.html
Peskov: Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadeleri ABD politikasının özü
Peskov: Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadeleri ABD politikasının özü
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadelerini ABD politikasının özü olarak nitelendirdi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T18:44+0300
2024-10-12T18:44+0300
2024-10-12T18:43+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
kamala harris
abd
rusya
çin
kuzey kore
washington
model
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’in başka ülke liderlerine yönelik söyleminin Washington'un dünyaya dayatmaya çalıştığı uluslararası ilişkiler modelinin özü olduğunu söyledi.Harris'in Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerine yönelik hakaretvari ifadelerini yorumlayan Peskov, “ABD’nin en yüksek siyasi kurumu, böyle bir siyasi kültürü özümsemiş görünüyor. Aslında bu, muhtemelen tüm dünyaya dayatmaya çalıştıkları uluslararası ilişkiler modelinin ve dünya çoğunluğunun giderek daha az hoşlanmaya başladığı modelin özüdür. Olanların özü bu” diye konuştu.
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rusya
çin
kuzey kore
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dmitriy peskov, kremlin, kamala harris, abd, rusya, çin, kuzey kore, washington, model
dmitriy peskov, kremlin, kamala harris, abd, rusya, çin, kuzey kore, washington, model
Peskov: Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadeleri ABD politikasının özü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Harris'in başka ülke liderlerine yönelik hakaretvari ifadelerini ABD politikasının özü olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’in başka ülke liderlerine yönelik söyleminin Washington'un dünyaya dayatmaya çalıştığı uluslararası ilişkiler modelinin özü olduğunu söyledi.
Harris'in Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerine yönelik hakaretvari ifadelerini yorumlayan Peskov, “ABD’nin en yüksek siyasi kurumu, böyle bir siyasi kültürü özümsemiş görünüyor. Aslında bu, muhtemelen tüm dünyaya dayatmaya çalıştıkları uluslararası ilişkiler modelinin ve dünya çoğunluğunun giderek daha az hoşlanmaya başladığı modelin özüdür. Olanların özü bu” diye konuştu.