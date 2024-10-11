https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lavrov-filistin-krizinde-abd-ve-natonun-askeri-mudahalesini-kiskirtmak-isteyen-aktorler-var-1089125989.html

Lavrov: Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ var

Lavrov: Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ olduğunu söyledi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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Laos'ta düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'nde (EAC) konuşan Lavrov, Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ olduğunu, aynı şeyin son derece tehlikeli olan Ukrayna ihtilafı konusunda da yapıldığını ifade etti.Lavrov ayrıca ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri yapılanmasını provokatif olarak nitelendirerek Washington, Tokyo ve Seul'ün bölgeye ‘agresif bir nükleer bileşen’ getirdiğini kaydetti.Lavrov, Asya-Pasifik bölgesindeki blok çatışmasının mantığının Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Myanmar çevresinin istikrarına ciddi tehditler teşkil ettiğini vurguladı.Doğu Asya Zirvesi'ndeki duruma da değinen Lavrov, uygulamalı etkileşime yönelik herhangi bir belge üzerinde anlaşma sağlanamamasının format katılımcıları için artık daha zor hale geldiğini belirterek Moskova’nın Doğu Asya Zirvesi'nin kuruluş amacının jeopolitik emellere feda edilmesine karşı çıktığını ve aynı zamanda EAC içerisinde pratik işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediğini kaydetti.Doğu Asya Zirvesi, bölgesel güvenlik mimarisini güçlendirme hedefleri de dahil olmak üzere, çok çeşitli stratejik siyasi ve ekonomik konularda Asya-Pasifik bölgesinin liderleri arasında diyalog kurulmasına yönelik bir forumdur.Bu formattaki toplantılar her yılüst düzey ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) etkinlikleriyle birlikte düzenleniyor. 2011'den bu yana Rusya ve ABD liderleri de Doğu-Güneydoğu Asya devlet başkanları forumuna davet ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lavrov-rusya-japonyanin-yeniden-silahlanma-surecinden-rahatsiz-1089097027.html

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sergey lavrov, laos, doğu asya zirvesi, filistin, abd, nato, ukrayna, kore yarımadası, asya & pasifik, asean, tayvan boğazı, myanmar, rusya