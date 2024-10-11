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Lavrov: Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ var
Lavrov: Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ olduğunu söyledi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T21:59+0300
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dünya
sergey lavrov
laos
doğu asya zirvesi
filistin
abd
nato
ukrayna
kore yarımadası
asya & pasifik
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Laos'ta düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'nde (EAC) konuşan Lavrov, Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ olduğunu, aynı şeyin son derece tehlikeli olan Ukrayna ihtilafı konusunda da yapıldığını ifade etti.Lavrov ayrıca ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri yapılanmasını provokatif olarak nitelendirerek Washington, Tokyo ve Seul'ün bölgeye ‘agresif bir nükleer bileşen’ getirdiğini kaydetti.Lavrov, Asya-Pasifik bölgesindeki blok çatışmasının mantığının Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Myanmar çevresinin istikrarına ciddi tehditler teşkil ettiğini vurguladı.Doğu Asya Zirvesi'ndeki duruma da değinen Lavrov, uygulamalı etkileşime yönelik herhangi bir belge üzerinde anlaşma sağlanamamasının format katılımcıları için artık daha zor hale geldiğini belirterek Moskova’nın Doğu Asya Zirvesi'nin kuruluş amacının jeopolitik emellere feda edilmesine karşı çıktığını ve aynı zamanda EAC içerisinde pratik işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediğini kaydetti.Doğu Asya Zirvesi, bölgesel güvenlik mimarisini güçlendirme hedefleri de dahil olmak üzere, çok çeşitli stratejik siyasi ve ekonomik konularda Asya-Pasifik bölgesinin liderleri arasında diyalog kurulmasına yönelik bir forumdur.Bu formattaki toplantılar her yılüst düzey ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) etkinlikleriyle birlikte düzenleniyor. 2011'den bu yana Rusya ve ABD liderleri de Doğu-Güneydoğu Asya devlet başkanları forumuna davet ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lavrov-rusya-japonyanin-yeniden-silahlanma-surecinden-rahatsiz-1089097027.html
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sergey lavrov, laos, doğu asya zirvesi, filistin, abd, nato, ukrayna, kore yarımadası, asya & pasifik, asean, tayvan boğazı, myanmar, rusya
sergey lavrov, laos, doğu asya zirvesi, filistin, abd, nato, ukrayna, kore yarımadası, asya & pasifik, asean, tayvan boğazı, myanmar, rusya

Lavrov: Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ var

21:59 11.10.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ olduğunu söyledi.
Laos'ta düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'nde (EAC) konuşan Lavrov, Filistin krizinde ABD ve NATO'nun askeri müdahalesini kışkırtmak isteyen ‘aktörler’ olduğunu, aynı şeyin son derece tehlikeli olan Ukrayna ihtilafı konusunda da yapıldığını ifade etti.
Lavrov ayrıca ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri yapılanmasını provokatif olarak nitelendirerek Washington, Tokyo ve Seul'ün bölgeye ‘agresif bir nükleer bileşen’ getirdiğini kaydetti.
Lavrov, Asya-Pasifik bölgesindeki blok çatışmasının mantığının Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Myanmar çevresinin istikrarına ciddi tehditler teşkil ettiğini vurguladı.
Doğu Asya Zirvesi'ndeki duruma da değinen Lavrov, uygulamalı etkileşime yönelik herhangi bir belge üzerinde anlaşma sağlanamamasının format katılımcıları için artık daha zor hale geldiğini belirterek Moskova’nın Doğu Asya Zirvesi'nin kuruluş amacının jeopolitik emellere feda edilmesine karşı çıktığını ve aynı zamanda EAC içerisinde pratik işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediğini kaydetti.
Doğu Asya Zirvesi, bölgesel güvenlik mimarisini güçlendirme hedefleri de dahil olmak üzere, çok çeşitli stratejik siyasi ve ekonomik konularda Asya-Pasifik bölgesinin liderleri arasında diyalog kurulmasına yönelik bir forumdur.
Bu formattaki toplantılar her yılüst düzey ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) etkinlikleriyle birlikte düzenleniyor. 2011'den bu yana Rusya ve ABD liderleri de Doğu-Güneydoğu Asya devlet başkanları forumuna davet ediliyor.
Глава МИД России Сергей Лавров на саммите ASEAN в Лаосе - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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