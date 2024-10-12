https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/munih-antalya-seferini-yapan-boeing-737nin-inis-esnasinda-lastigi-patladi-1089162782.html

Münih-Antalya seferini yapan Boeing 737'nin iniş esnasında lastiği patladı

Münih-Antalya seferini yapan Boeing 737'nin iniş esnasında lastiği patladı

Sputnik Türkiye

Corendon Havayolları'nın Münih - Antalya seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın, iniş esnasında iniş takımında yer alan bir tekeri patladığı açıklandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T19:00+0300

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türkiye

münih

antalya

corendon airlines

boeing 737

boeing 737 max

boeing

boeing 737 max 8

lastik

patlama

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Tekeri patlayan uçağın taksi yoluna devam ederek durduğunu belirtilirken yaşanan sorun sebebiyle yer hizmetlerine ait araçların yardım ihtimaline karşı uçağın yanına geldiği ifade edildi.Yolcuların uçaktan yer hizmetleri araçları ile indirildiği aktarıldı.Tekeri patlayan uçağın tahliyesine ilişkin operasyonun sorunsuzca devam ettiği dile getirildi.İtalya'da da aynı sorun meydana gelmiştiİtalya'nın kuzeyindeki Milano Bergamo Havalimanı'nda sabah saatlerinde Barcelona-Milano Bergamo seferini yapan Ryanair'e ait uçağın, iniş yaptığı sırada lastiğinin patladığı bildirilmişti.İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Barcelona-Milano Bergamo seferini yapan Ryanair'e ait Boeing 737 Max 8 serisi uçak, iniş sırasında lastiğinin patlaması sonucunda pistin ortasında kalmıştı.Uçakta bulunan 6 kişilik mürettebat dahil, 168 kişiden yaralanan olmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boeing-davasi-sonuclandi-sabiha-gokcendeki-kaza-icin-magdurlara-tazminat-odenecek-1089068252.html

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