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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/moskovada-filistine-destek-etkinligi-duzenlendi-israil-abd-destegiyle-ayrimcilik-ve-zulum-uyguluyor-1089165566.html
Moskova'da Filistin'e destek etkinliği düzenlendi: 'İsrail, ABD desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguluyor'
Moskova'da Filistin'e destek etkinliği düzenlendi: 'İsrail, ABD desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguluyor'
Sputnik Türkiye
Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde Filistinlilerle dayanışma etkinliği düzenlendi. Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Velasquez yaptığı açıklamada... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T20:43+0300
2024-10-12T20:43+0300
israil- filistin çatışması
rusya
moskova
filistin
venezüella
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
israil-filistin
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israil-filistin sorunu
abd
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Filistin'in Moskova Büyükelçiliği ile Venezüella'nın Moskova Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla yapılan etkinliğe, Filistin'in Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Jesus Rafael Salazar Velasquez ve çok sayıda Filistin, Rus ve Venezüella vatandaşı katıldı.Etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılanlar, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktı, Filistin lehine sloganlar attı.Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, "Gazze'de olanlar, İsrail tarafından yaratılan büyük bir sorun. İsrail bir yıldır Hamas'ın eylemlerini gerekçe göstererek sivillere saldırılar düzenliyor" dedi.Buna karşı çıktıklarını söyleyen Nofal, "40 binden fazla Filistinli öldürüldü, 100 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze yok ediliyor. Okullar bombalandığı için 645 bin Filistinli eğitim göremiyor. Hastaneler, camiler, kiliseler, binalar, yollar yok edildi. Yarın saldırılar durdurulursa Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için 90 milyar dolara ve 10 yıla ihtiyaç var" diye konuştu.Filistinlilerin gıdaya ihtiyaçları olduğuna işaret eden Nofal, Gazze'de barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.'İsrail, ABD ve Anglosakson ülkelerin desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguluyor'Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Velasquez de Filistin, Yemen, Lübnan gibi İslam ülkelerindeki halklara uygulanan soykırıma karşı çıktıklarını belirterek, "İsrail, ABD ve Anglosakson ülkelerin desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguluyor" ifadesini kullandı.Latin Amerika ülkelerinin İsrail'in eylemlerine karşı çıktığını söyleyen Velasquez, şöyle devam etti:Velasquez, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla birçok ülkede İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşı etkinlikler düzenleneceğini söyledi.'Gazze'de halk yok ediliyor'Etkinliğe katılan Rus vatandaşlarından Oksana Hokonova, Filistinlileri desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "İlk önce Gazze'de durum beni bir Müslüman olarak rahatsız ediyor. Ancak Filistin'i desteklemek için mutlaka Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak lazım. Bu durum bizi endişelendiriyor" dedi.Uluslararası toplumun Gazze'de akan kanın durdurulması için yeterince adım atmadığını söyleyen Hokonova, "Gazze'de halk tamamıyla yok ediliyor, etnik temizlik yapılıyor" diye konuştu.Moskova'da eğitim gören Venezüellalı öğrencilerden Alberto Alava da Filistin halkını desteklediklerini belirterek, "Gazze'deki trajedinin sona ermesini, Filistin halkının huzur içinde yaşamasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/israilin-bombardimanlari-nedeniyle-lubnandan-430-bin-kisi-suriyeye-goc-etti--1089152001.html
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rusya, moskova, filistin, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, abd, anglo-sakson
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Moskova'da Filistin'e destek etkinliği düzenlendi: 'İsrail, ABD desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguluyor'

20:43 12.10.2024
© AA / Sefa KaracanFilistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde Filistinlilerle dayanışma etkinliği düzenlendi
Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde Filistinlilerle dayanışma etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
© AA / Sefa Karacan
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Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde Filistinlilerle dayanışma etkinliği düzenlendi. Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Velasquez yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD ve Anglosakson ülkelerinin desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguladığını vurguladı.
Filistin'in Moskova Büyükelçiliği ile Venezüella'nın Moskova Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla yapılan etkinliğe, Filistin'in Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Jesus Rafael Salazar Velasquez ve çok sayıda Filistin, Rus ve Venezüella vatandaşı katıldı.
Etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılanlar, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktı, Filistin lehine sloganlar attı.
Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, "Gazze'de olanlar, İsrail tarafından yaratılan büyük bir sorun. İsrail bir yıldır Hamas'ın eylemlerini gerekçe göstererek sivillere saldırılar düzenliyor" dedi.
Buna karşı çıktıklarını söyleyen Nofal, "40 binden fazla Filistinli öldürüldü, 100 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze yok ediliyor. Okullar bombalandığı için 645 bin Filistinli eğitim göremiyor. Hastaneler, camiler, kiliseler, binalar, yollar yok edildi. Yarın saldırılar durdurulursa Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için 90 milyar dolara ve 10 yıla ihtiyaç var" diye konuştu.
Filistinlilerin gıdaya ihtiyaçları olduğuna işaret eden Nofal, Gazze'de barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

'İsrail, ABD ve Anglosakson ülkelerin desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguluyor'

Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Velasquez de Filistin, Yemen, Lübnan gibi İslam ülkelerindeki halklara uygulanan soykırıma karşı çıktıklarını belirterek, "İsrail, ABD ve Anglosakson ülkelerin desteğiyle ayrımcılık ve zulüm uyguluyor" ifadesini kullandı.
Latin Amerika ülkelerinin İsrail'in eylemlerine karşı çıktığını söyleyen Velasquez, şöyle devam etti:

Çocuk, kadın ve sivillere uygulanan soykırıma karşı çıkıyoruz. Buna göz yumamayız ve bunu kenardan izleyemeyiz. İsrailliler Gazze Şeridi'ni harabeye dönüştürdü. Buradaki insanlar, gıdaya erişimden, serbest hareket etmekten, sağlık hizmetlerinden yoksun. Filistin halkının yok edilmesine karşı çıkıyoruz ve bunun durdurulmasını istiyoruz. Filistin devletinin tanınması gerekiyor. Ancak bu şekilde barış sağlanabilir.

Velasquez, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla birçok ülkede İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşı etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

'Gazze'de halk yok ediliyor'

Etkinliğe katılan Rus vatandaşlarından Oksana Hokonova, Filistinlileri desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "İlk önce Gazze'de durum beni bir Müslüman olarak rahatsız ediyor. Ancak Filistin'i desteklemek için mutlaka Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak lazım. Bu durum bizi endişelendiriyor" dedi.
Uluslararası toplumun Gazze'de akan kanın durdurulması için yeterince adım atmadığını söyleyen Hokonova, "Gazze'de halk tamamıyla yok ediliyor, etnik temizlik yapılıyor" diye konuştu.
Moskova'da eğitim gören Venezüellalı öğrencilerden Alberto Alava da Filistin halkını desteklediklerini belirterek, "Gazze'deki trajedinin sona ermesini, Filistin halkının huzur içinde yaşamasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
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