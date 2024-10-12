https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/israilin-bombardimanlari-nedeniyle-lubnandan-430-bin-kisi-suriyeye-goc-etti--1089152001.html

İsrail'in bombardımanları nedeniyle Lübnan'dan 430 bin kişi Suriye'ye göç etti

İsrail'in bombardımanları nedeniyle Lübnan'dan 430 bin kişi Suriye'ye göç etti

Sputnik Türkiye

İsrail'in tüm Lübnan'da bombandırmanları ve kara harekatı nedeniyle 430 bin kişi Lübnan'dan Suriye'ye göçtü. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T15:50+0300

2024-10-12T15:50+0300

2024-10-12T15:50+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

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Lübnan’dan Suriye’ye göç edenlerin sayısının, İsrail’in saldırıları sonucunda 430 bini aştığı belirtildi.Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, ülkede İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar ve bunun yarattığı etkilerle ilgili güncel bilgilerin bulunduğu bir rapor yayımladı.Rapor, 8 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 2 bin 229’a, yaralıların ise 10 bin 380’e ulaştığını gösteriyor. Ayrıca, ülke içinde yerinden edilen kişiler için 1032 barınma merkezi açıldığı, bu merkezlerden 837’sinin dolduğu ve 187 bin kişinin, yani 39 bin 300 ailenin, İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği listelere kayıt edildiği ifade edildi.23 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında Lübnan’dan Suriye’ye göç edenler arasında 317 bin 457 Suriye vatandaşı ve 115 bin 44 Lübnan vatandaşının bulunduğu ve toplamda 430 bini aşkın kişinin Lübnan’ı terk ederek Suriye’ye geçtiği kaydedildi.

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