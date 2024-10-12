https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/mhp-genel-baskani-bahceli-tvf-baskani-ustundagi-kabul-etti-filenin-sultanlarina-sevgilerini-iletti-1089166824.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti: Filenin Sultanları'na sevgilerini iletti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti: Filenin Sultanları'na sevgilerini iletti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T21:45+0300
2024-10-12T21:45+0300
2024-10-12T21:45+0300
spor
devlet bahçeli
türkiye voleybol federasyonu
mehmet akif üstündağ
filenin sultanları
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TVF'den yapılan açıklamaya göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Üstündağ ile görüştü. 'Filenin Sultanları'na sevgilerini, saygılarını iletmemizi istedi'Ziyaretin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Üstündağ, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:Üstündağ, ziyarette Bahçeli’ye isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bahceliden-dem-parti-ile-tokalasma-aciklamasi-1088954423.html
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devlet bahçeli, türkiye voleybol federasyonu, mehmet akif üstündağ, filenin sultanları
devlet bahçeli, türkiye voleybol federasyonu, mehmet akif üstündağ, filenin sultanları
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti: Filenin Sultanları'na sevgilerini iletti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti
TVF'den yapılan açıklamaya göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Üstündağ ile görüştü.
'Filenin Sultanları'na sevgilerini, saygılarını iletmemizi istedi'
Ziyaretin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Üstündağ, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli, Türk voleybolunun son yıllarda milletlerarası alanda elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini, ülkemizi her platformda layıkıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Çalışmalarımızı yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi. Ülkemizin gurur kaynağı Filenin Sultanları'na sevgilerini, saygılarını iletmemizi istedi. Sayın Devlet Bahçeli'ye ziyaretimizde göstermiş olduğu samimi ilgi ve destekleri için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özverili destekleri bizlere başarı ve dayanışmayı getirmiştir. Bu çizgimizi de her daim koruyacağız. Bu desteklerle beraber ülkemizi voleybol alanında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."
Üstündağ, ziyarette Bahçeli’ye isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.