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Bahçeli: Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, gizli gündem Türk vatanıdır
Bahçeli: Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, gizli gündem Türk vatanıdır
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli partisini grup toplantısında "Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, hedef Şam Bağdat değil İstanbul'dur. İsrail terörünün saklı ajandasında... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifir. Uzattığım el gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir. Biz gelişigüzel can sıkıntısından anlık dürtülerle el uzatmayız durduk yere el vermeyiz." dedi.Bahçeli partisinin grup toplantısında şu noktalara da değindi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mhp-genel-baskani-bahceliden-ozgur-ozel-ve-demli-bakirhan-ile-tokalasma-aciklamasi-1088682362.html
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bahçeli dem parti tokalaşma, bahçeli özgür özel, bahçeli son dakika

Bahçeli: Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, gizli gündem Türk vatanıdır

10:52 08.10.2024 (güncellendi: 11:17 08.10.2024)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli partisini grup toplantısında "Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, hedef Şam Bağdat değil İstanbul'dur. İsrail terörünün saklı ajandasında Türkiye vardır. Gizli gündem Türk vatanıdır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifir. Uzattığım el gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir. Biz gelişigüzel can sıkıntısından anlık dürtülerle el uzatmayız durduk yere el vermeyiz." dedi.
Bahçeli partisinin grup toplantısında şu noktalara da değindi:
Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur
Biz siyaseti savaş biçimi olarak ele almıyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu gerilimli atmosferde siyasi husumeti dönüştürme teşebbüslerine izin vermeyeceğimize inanıyorum. Konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok.
Nereye gideceğimizi bilmiyorsak takip edeceğimiz herhangi bir yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Attığımız adımlar geriye gitmeden sürekli ileriye doğru olmalıdır. Bunu yaparken sağ duyunun yörüngesinden ayrılmamak lazımdır. Bize göre doğru siyaset; buluşturan, yakınlaştıran, kucaklaştıran ve kutupları teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir.
DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlaması, Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir
Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık. Bel altı vuruşlar, izansız ispatlar ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Kara kampanyalar çirkin dedikodular ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir. Başka türlüsü hem insani hem ahlaki değildir. Duruşumuzdan başka anlamlar çıkarmak zırvalıktır.
Karşımızda yeni bir Sevr dayatması olduğunu mutlaka göreceksiniz. Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, hedef Şam Bağdat değil İstanbul'dur. İsrail terörünün saklı ajandasında Türkiye vardır. Gizli gündem Türk vatanıdır
Cinayet makinesi İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. BM bu tarihi görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması
1 Ekim, 23:12
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