https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-marmara-bolgesinde-bazi-iller-icin-kuvvetli-yagis-geliyor-1089154917.html
Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde bazı iller için kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde bazı iller için kuvvetli yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T16:32+0300
2024-10-12T16:32+0300
2024-10-12T16:32+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara bölgesi
çanakkale
bursa
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Bandırma, Bursa'nın Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-hafta-sonu-planlari-olanlari-dikkat-22-ilde-yagis-alarmi--1089130329.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi, çanakkale, bursa, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi, çanakkale, bursa, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde bazı iller için kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Bandırma, Bursa'nın Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.