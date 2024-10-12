https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-marmara-bolgesinde-bazi-iller-icin-kuvvetli-yagis-geliyor-1089154917.html

Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde bazı iller için kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde bazı iller için kuvvetli yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:32+0300

2024-10-12T16:32+0300

2024-10-12T16:32+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

marmara bölgesi

çanakkale

bursa

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Bandırma, Bursa'nın Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-hafta-sonu-planlari-olanlari-dikkat-22-ilde-yagis-alarmi--1089130329.html

marmara bölgesi

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meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi, çanakkale, bursa, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı