https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/liverpooldan-beklenmedik-ayrilik-33-yasindaki-joel-matip-futbolu-biraktigini-acikladi-1089152975.html

Liverpool’dan beklenmedik ayrılık: 33 yaşındaki Joel Matip futbolu bıraktığını açıkladı

Liverpool’dan beklenmedik ayrılık: 33 yaşındaki Joel Matip futbolu bıraktığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Liverpool'un başarılı stoperi Joel Matip, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 33 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, futbol dünyasına veda ettiğini... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:56+0300

2024-10-12T16:56+0300

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joel matip

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liverpool

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Matip, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da geçirdiği 8 sezon boyunca 201 kez forma giydi, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Kırmızı formayla 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası (FA Cup) ve 1 İngiltere Süper Kupa (Community Shield) zaferi yaşadı. Özellikle Liverpool'un 2019’daki Şampiyonlar Ligi zaferinde takımın önemli oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etti.Schalke'den Liverpool’a uzanan yolKariyerine Almanya'da SC Weitmar, Bochum ve Schalke altyapılarında başlayan Matip, 2009 yılında Schalke A Takımı'na yükseldi. Yedi sezon boyunca Schalke forması giyen Kamerunlu stoper, 2016 yazında Jürgen Klopp'un Liverpool'u çalıştırdığı dönemde İngiliz devine transfer oldu. Klopp’un etkisi, Matip’in Liverpool’u tercih etmesinde önemli rol oynadı.Kamerun Milli Takımı’nda 27 kez forma giydiUluslararası arenada Kamerun Milli Takımı'nı temsil eden Matip, milli forma altında 27 maça çıktı. 2015 yılında milli takımı bıraktığını açıklayan deneyimli stoper, kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.Matip’ten veda mesajıFutbolu bırakma kararını sosyal medya üzerinden duyuran Matip, “Bu güzel oyuna verdiğim yıllar için minnettarım. Liverpool'da ve milli takımda yaşadığım anlar unutulmaz. Artık yeni bir sayfa açma zamanı” ifadelerine yer verdi. Matip’in bu kararı, futbolseverlerde duygusal bir etki yaratırken, kariyerine dair övgüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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