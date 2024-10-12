Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldı

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER

Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?

Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti

Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi

Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı

Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız

ÖZEL HABER

Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?