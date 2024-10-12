https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/baris-alper-yilmaz-ile-kaan-ayhan-a-milli-futbol-takiminda-aday-kadrodan-cikarildi-1089148606.html
Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldı
Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-12T14:55+0300
2024-10-12T14:57+0300
spor
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barış alper yılmaz
kaan ayhan
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
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a milli futbol takımı, barış alper yılmaz, kaan ayhan, milli takım, uefa
a milli futbol takımı, barış alper yılmaz, kaan ayhan, milli takım, uefa
Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldı
14:55 12.10.2024 (güncellendi: 14:57 12.10.2024)
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı."