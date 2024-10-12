https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kurumsal-firmalara-kiralamak-istedigi-dukkana-izin-vermeyen-komsularina-kizan-esnaf-binanin-altina-1089137134.html

Kurumsal firmalara kiralamak istediği dükkana izin vermeyen komşularına kızan esnaf binanın altına 'erotik shop' açtı

Kurumsal firmalara kiralamak istediği dükkana izin vermeyen komşularına kızan esnaf binanın altına 'erotik shop' açtı

Sputnik Türkiye

Mehmet Uyaroğlu, dükkanını kiraya vermek için giriştiği müzakereler sonucu komşularıyla yaşadığı çatışmaların ardından alışılmadık bir karar aldı. Atatürk... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T13:33+0300

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Uzun yıllardır Nazilli’de esnaflık yapan Uyaroğlu, kurumsal firmalara kiralamak istediği dükkana komşularının itiraz etmesiyle büyük bir engelle karşılaştı. Mahkeme kararıyla dükkana yaptırdığı çatıyı sökmek zorunda kalan Uyaroğlu, yaşadığı gerginlikleri ardında bırakarak ilginç bir strateji geliştirdi.Nazilli Havadis’e konuşan Uyaroğlu, bu yeni iş modelinin arkasında cinsel sağlık alanında bir ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. “Bu işi halkımızın sağlığını düşünerek yapıyorum. Müşterilerimiz mahremiyet içinde alışveriş yapabilecek” diyen Uyaroğlu, açılışın ardından gelen destekleyici tepkilerle karşılaştığını belirtti.Uzmanların ve yerel halkın dikkatini çeken bu durum, sadece bir dükkan açmanın ötesinde, cinsellik ve sağlık konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Uyaroğlu’nun Nazilli’de 'yeni bir alışveriş deneyimi' sunarken, mahremiyeti korumaya yönelik önlemlerle donatılacak.

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