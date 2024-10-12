https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kufur-eden-robot-supurgeler-hacklenen-cihazlar-uzaktan-kontrol-ediliyor-1089167282.html

Küfür eden robot süpürgeler: Hacklenen cihazlar uzaktan kontrol ediliyor

Küfür eden robot süpürgeler: Hacklenen cihazlar uzaktan kontrol ediliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de de satışta olan bir robot süpürge markasının, ABD'nin farklı bölgelerindeki robot süpürgeleri hackleyerek küfürler yağdırdığı duyuruldu. Süpürge... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T22:01+0300

2024-10-12T22:01+0300

2024-10-12T22:01+0300

yaşam

robot

robot süpürge

hacker

korsan

kişisel veriler

abd

los angeles

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Son birkaç gündür ABD'nin farklı bölgelerinde evlerinde robot süpürge olan insanlar bir sorunla karşı karşıya: Küfür eden robot süpürgeler.Korsanlar, birden fazla şehirdeki robot süpürgelerin kontrolünü ele geçirerek fiziksel olarak istedikleri yerlere yönlendirip hoparlöründen küfürler yağdırıyor.Çin yapımı olduğu söylenen bir robot süpürge markasından alınan ürünlerde görülen bu durum, şirketin güvenlik açığından yararlanarak insanların evlerine sızabiliyor, canlı kamera yayına ve uzaktan kumanda özelliğine erişebiliyor.Bu seriye ait robot süpürgelerin ırkçı küfürler edip, aile üyelerini huzursuz ediyor. Şikayet alan marka ise, bu durumun sistemlerinden değil, müşterinin hesap bilgilerinin hackerlar tarafından ele geçirilmesinden kaynaklandığını vurguluyor.Mayıs ayında aynı modeldeki bir süpürgenin uzaktan kontrol edilerek Los Angeles'taki bir evde yaşayan köpeği kovaladığı ve bu esnada küfürler savurduğu bildirilmişti. Yine aynı ay içinde başka bir markaya ait süpürge de fişi çekilirken küfür ettiği aktarılmıştı.

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robot, robot süpürge, hacker, korsan, kişisel veriler, abd, los angeles