https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/robot-kopek-fenomene-saldirdi-unlu-isim-alevler-icinde-kaldi-1087563822.html
Robot köpek fenomene saldırdı: Ünlü isim alevler içinde kaldı
Robot köpek fenomene saldırdı: Ünlü isim alevler içinde kaldı
Sputnik Türkiye
İnternette 'iShowSpeed' rumuzu ile tanınan sosyal medya fenomeni robot köpeğin saldırısına uğradı. Görüntülerde robot köpek ünlü ismin üzerine alev püskürttü... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T23:27+0300
2024-09-02T23:27+0300
2024-09-02T23:38+0300
yaşam
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saldırı girişimi
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Youtube fenomeni iShowSpeed kendi robot köpeğinin saldırısına uğradı. Alev püskürten robot fenomeni yaktı.Robot köpek saldırdıİnternet dünyasında izlenme için sosyal medya fenomenleri yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Ülkemizde de videoları ile tanınan iShowSpeed evinde sahip olduğu robot köpeğin saldırısına uğradı. Robot havuz başında olan fenomene defalarca alev atarak ateş etti. Yanmaktan havuza atlayarak kurtulan Youtuber izleyenleri korkuttu.
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youtube, youtuber, robot, köpek, saldırı, saldırı girişimi, internet
youtube, youtuber, robot, köpek, saldırı, saldırı girişimi, internet
Robot köpek fenomene saldırdı: Ünlü isim alevler içinde kaldı
23:27 02.09.2024 (güncellendi: 23:38 02.09.2024)
İnternette 'iShowSpeed' rumuzu ile tanınan sosyal medya fenomeni robot köpeğin saldırısına uğradı. Görüntülerde robot köpek ünlü ismin üzerine alev püskürttü. Yanmaktan son anda kurtulan fenomen kendini havuza atarak kurtardı.
Youtube fenomeni iShowSpeed kendi robot köpeğinin saldırısına uğradı. Alev püskürten robot fenomeni yaktı.
İnternet dünyasında izlenme için sosyal medya fenomenleri yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Ülkemizde de videoları ile tanınan iShowSpeed evinde sahip olduğu robot köpeğin saldırısına uğradı. Robot havuz başında olan fenomene defalarca alev atarak ateş etti. Yanmaktan havuza atlayarak kurtulan Youtuber izleyenleri korkuttu.