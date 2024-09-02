https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/robot-kopek-fenomene-saldirdi-unlu-isim-alevler-icinde-kaldi-1087563822.html

Robot köpek fenomene saldırdı: Ünlü isim alevler içinde kaldı

Robot köpek fenomene saldırdı: Ünlü isim alevler içinde kaldı

Sputnik Türkiye

İnternette 'iShowSpeed' rumuzu ile tanınan sosyal medya fenomeni robot köpeğin saldırısına uğradı. Görüntülerde robot köpek ünlü ismin üzerine alev püskürttü... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T23:27+0300

2024-09-02T23:27+0300

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yaşam

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saldırı girişimi

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Youtube fenomeni iShowSpeed kendi robot köpeğinin saldırısına uğradı. Alev püskürten robot fenomeni yaktı.Robot köpek saldırdıİnternet dünyasında izlenme için sosyal medya fenomenleri yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Ülkemizde de videoları ile tanınan iShowSpeed evinde sahip olduğu robot köpeğin saldırısına uğradı. Robot havuz başında olan fenomene defalarca alev atarak ateş etti. Yanmaktan havuza atlayarak kurtulan Youtuber izleyenleri korkuttu.

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youtube, youtuber, robot, köpek, saldırı, saldırı girişimi, internet