https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kofteci-yusufa-destek-gelmeye-devam-ediyor-amerikanin-hamburger-saticilari-bas-edemeyince-yok-etmek-1089163793.html

Köfteci Yusuf'a destek gelmeye devam ediyor: 'Amerika’nın hamburger satıcıları baş edemeyince yok etmek istedi'

Köfteci Yusuf'a destek gelmeye devam ediyor: 'Amerika’nın hamburger satıcıları baş edemeyince yok etmek istedi'

Sputnik Türkiye

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından pek çok tepki almıştı. Ancak Köfteci Yusuf'a tepki kadar destek de gelmeye devam ediyor. Son... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T19:55+0300

2024-10-12T19:55+0300

2024-10-12T19:55+0300

türkiye

köfteci yusuf

övgün ahmet ercan

levent gültekin

özgür demirtaş

yusuf akkaş

destek

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından ortaya çıkan raporda, Köfteci Yusuf’tan alınan numunelerde domuz eti tespit edilmişti. Ancak Köfteci Yusuf sahibi Yusuf Akkaş ortaya çıkan raporlara ilişkin yaptığı açıklamalarda, bu raporların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek numune alımı sırasında yapılan bir hata olabileceğine dikkat çekmişti.'Amerika’nın hamburger satıcıları baş edemeyince yok etmek istedi'Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Köfteci Yusuf'a destek verdi.Ercan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize yayılan Amerika’nın hamburger satıcıları, yerli/ milli Köfteci Yusuf’la baş edemeyince, bir çamur atarak yok etmek istediler. İnadına Köfteci Yusuf’da köfteye devam" cümlelerini kaydetti.'12 bin çalışanı olan bir marka böyle bir şeye tenezzül etmez'Bedri Usta ismiyle tanınan Bedrettin Aydoğdu'dan Köfteci Yusuf'a destek açıklaması geldi.Yayımladığı videoda açıklamalar yapan Aydoğdu, "Dün ne demiştim? Meslektaşım Köfteci Yusuf'a destek vermiştim, böyle bir şeyin olacağına inanmadığımı söylemiştim. 290 tane şubesi olan adam neden böyle bir şey yapsın? Dün söylediğim gibi bugün köfte yemeye geldim. 12 bin çalışanı olan bir marka böyle bir şeye tenezzül etmez. O yüzden ben de kızımla birlikte Köfteci Yusuf'tan köfte yemeye geldim" açıklamasında bulundu.'İlk fırsatta gideceğim'Öte yandan Yazar Levent Gültekin de sosyal medya hesabından Köfteci Yusuf'a destek verdi.Gültekin yaptığı paylaşımda, "Köfteci Yusuf’tan hiç yemek yemedim, fakat dişiyle, tırnağıyla çalışarak bir şeyler yapan insanlara yapılan haksız bir algı kampanyasına karşı ilk fırsatta yemek yemeye gideceğim" cümlesinin dile getirdi.'Öyle büyük bir riske girer mi?'Köfteci Yusuf'a bir destek de Akademisyen Özgür Demirtaş'tan geldi.Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada farklı düşündüğünü belirterek şu cümleleri dile getirmişti:‘Siyasi ilişkilerim olsa dokunamazlardı’Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, son günlerde Türkiye'de büyük yankı uyandıran 'domuz eti' hususuna ilişkin ikinci bir açıklama yayımlamıştı.Youtube üzerinden yayımlanan videoda Akkaş, kamuoyunda merak edilen sorulara yanıt vermişti."Bu ülkede kimlere dokunulamaz?" sorusunu sorup daha sonra bu soruya yanıt veren Akkaş, "Bu ülkede yabancı firmalarla ortak olsam, yabancı firma olsam bu kadar kolay dokunamazlar. Siyasi ilişkilerim olsa ve onlardan besleniyor olsam, o zaman da dokunamazlar" cümlesini kaydetmişti.Konuşmasında benim o kadar gücüm olsa buradan numune alınmazdı diyen Akkaş, şirketinin hiç bu hususlara bulaşmadan bu noktaya geldiğini savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kofteci-yusuftan-yeni-aciklama-serden-hayir-dogacak-1089121134.html

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