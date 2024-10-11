https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kofteci-yusuftan-yeni-aciklama-serden-hayir-dogacak-1089121134.html

Köfteci Yusuf’tan yeni açıklama: 'Şerden hayır doğacak'

Köfteci Yusuf’tan yeni açıklama: 'Şerden hayır doğacak'

Sputnik Türkiye

Köfteci Yusuf sahibi Yusuf Akkaş, son günlerde Türkiye'de büyük yankı uyandıran 'domuz eti' hususuna ilişkin ikinci bir açıklama yayımladı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

köfteci yusuf

açıklama

youtube

domuz

domuz eti

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Youtube üzerinden yayımlanan videoda Akkaş, kamuoyunda merak edilen sorulara yanıt verdi."Bu ülkede kimlere dokunulamaz?" sorusunu sorup daha sonra bu soruya yanıt veren Akkaş, "Bu ülkede yabancı firmalarla ortak olsam, yabancı firma olsam bu kadar kolay dokunamazlar. Siyasi ilişkilerim olsa ve onlardan besleniyor olsam, o zaman da dokunamazlar" cümlesini kaydetti.Konuşmasında benim o kadar gücüm olsa buradan numune alınmazdı diyen Akkaş, şirketinin hiç bu hususlara bulaşmadan bu noktaya geldiğini savundu.Ülkenin en büyük fonları ile onlarca kez görüştüklerini ancak bunu kabul etmediklerini ve iirketi halka arz edip dokunulmazlık alabileceğini dile getiren Akkaş, şirketinin daha değerli olabileceğini düşündükleri için böyle bir yol izlemediklerini dile getirdi.'Şerden hayır doğacak'Söz konusu olaydan güçlenerek çıkacaklarından 'çok emin' olduğunu dile getiren Akkaş, Allah'ın sevgili kuluna çattıklarını vurguladığı açıklamasında şerden hayır doğacağını dile getirdi.12 bin kişilik emekçinin emeklerini bırakıp gidecek biri olmadığının altını çizen Akkaş, "Başımıza gelenleri yapanlar şurada hata yaptılar: "Biz çok ahlaklı emekleri ile gıdım gıdım para kazanmaya uğraşayan emekçi bir şirketiz" dedi.‘25 kişiyi bir dükkana niye gönderirsin?’Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, iki gündür dükkanlarını zabıtaların denetlemeye başladığını belirterek zabıtaların dahi bu durumda 'utandığını' öne sürdü.Zabıtaların kendisine 'emrin büyük yerden' olduğunu söylediğini iddia eden Akkaş, tutanaklara "Domuz eti arandı" cümlesinin not düşüldüğünü dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakanlik-guncelledi-domuz-eti-tespit-edilen-kofteci-yusuf-da-listeye-eklendi-1089059310.html

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