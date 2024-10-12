https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kendini-durdurmak-isteyen-polisleri-metrelerce-surukleyen-surucu-tutuklandi-1089166151.html

Kendini durdurmak isteyen polisleri metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

Kendini durdurmak isteyen polisleri metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da polis uygulama noktasından kaçarken araca tutunan polisleri metrelerce sürükleyen ve olayın ardından yakalanan sürücü tutuklandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

polis

trafik kontrolü

dur ihtarı

tutuklama

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken durdurmak üzere araca tutunan polis memurlarını metrelerce sürükledi. Bunu üzerine polis havaya ateş açtı. Kaçmaya çalışan sürücü, bir otomobile çarpınca yakalandı. Sürücü Yusuf K.'nın (20) alkol testinde 2.0 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/polisten-kacan-ehliyetsiz-surucu-kaldirimda-yuruyen-kari-kocaya-carpti-1088905204.html

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bursa, polis, trafik kontrolü, dur ihtarı, tutuklama