https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kendini-durdurmak-isteyen-polisleri-metrelerce-surukleyen-surucu-tutuklandi-1089166151.html
Kendini durdurmak isteyen polisleri metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı
Kendini durdurmak isteyen polisleri metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da polis uygulama noktasından kaçarken araca tutunan polisleri metrelerce sürükleyen ve olayın ardından yakalanan sürücü tutuklandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T20:55+0300
2024-10-12T20:55+0300
2024-10-12T20:55+0300
türkiye
bursa
polis
trafik kontrolü
dur ihtarı
tutuklama
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken durdurmak üzere araca tutunan polis memurlarını metrelerce sürükledi. Bunu üzerine polis havaya ateş açtı. Kaçmaya çalışan sürücü, bir otomobile çarpınca yakalandı. Sürücü Yusuf K.'nın (20) alkol testinde 2.0 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/polisten-kacan-ehliyetsiz-surucu-kaldirimda-yuruyen-kari-kocaya-carpti-1088905204.html
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bursa, polis, trafik kontrolü, dur ihtarı, tutuklama
bursa, polis, trafik kontrolü, dur ihtarı, tutuklama
Kendini durdurmak isteyen polisleri metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı
Bursa'da polis uygulama noktasından kaçarken araca tutunan polisleri metrelerce sürükleyen ve olayın ardından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken durdurmak üzere araca tutunan polis memurlarını metrelerce sürükledi. Bunu üzerine polis havaya ateş açtı.
Kaçmaya çalışan sürücü, bir otomobile çarpınca yakalandı. Sürücü Yusuf K.'nın (20) alkol testinde 2.0 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.