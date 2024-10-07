https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/polisten-kacan-ehliyetsiz-surucu-kaldirimda-yuruyen-kari-kocaya-carpti-1088905204.html

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaldırımda yürüyen karı kocaya çarptı

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaldırımda yürüyen karı kocaya çarptı

Sputnik Türkiye

Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü önce beş arabaya ardından da kaldırımda yürüyen çifte çarptı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T11:17+0300

2024-10-07T11:17+0300

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türkiye

istanbul

beylikdüzü

trafik kazası

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İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan olayda, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 2008 doğumlu M.B.U ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında sokağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen karı koca çifte çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.G isimli vatandaşa ayakta müdahale ederken, eşi S.B.G isimli kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin, dur ihtarına uymayarak kaçan M.B.U isimli sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Yaşanan kaza anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, H.G ve S.B.G çiftine ardından ise park halindeki arabalara çarptığı anlar yer aldı.

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istanbul, beylikdüzü, trafik kazası