https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/karadenizde-kahverengi-kokarca-ile-mucadelede-yeni-yontem-cezbet-oldur-1089153088.html

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' ile mücadelede yeni yöntem: 'Cezbet-öldür'

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' ile mücadelede yeni yöntem: 'Cezbet-öldür'

Sputnik Türkiye

Karadeniz Bölgesi'nde tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede başlayan yeni 'cezbet-öldür' dönemi sürdürülüyor. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:10+0300

2024-10-12T16:10+0300

2024-10-12T16:16+0300

türkiye

trabzon

trabzon büyükşehir belediyesi

ahmet metin genç

kahverengi kokarca

mücadele

tarım

tuzak

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23 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 hafta süre ile kışlak mücadelesi öncesi 'cezbet- öldür'' yöntemiyle ruhsatlı feromon tuzakları kullanılarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce il genelinde belirlenen 600 noktada Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı.2 bin 600 adet yeni tuzak kurulacakTrabzon Büyükşehir Belediyesi, mücadele kapsamında 2 bin 600 adet feromon tuzağı alarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2025 yılında belirleyeceği alanlara yerleştirmeyi planladığını duyurdu.Kahverengi kokarca zararlısının hava sıcaklığının 16 dereceye düşmesi ile birlikte kışlaklara geçeceğinden dolayı bu alanların ilaçlanması için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sahil bandındaki 9 ilçede, 9 ekiple aynı anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği alan ve yerlerde kışlak olarak tabir edilen yapılarda (ağıl, ahır, dam, çatı, depo, evler vb.) biyosidal ilaçlarla ilaçlama yapılacak.Konuyla ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Kahverengi kokarca, bölgemizi etkisi altına almış durumda. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararlıyla mücadele çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladık ve sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yetkili kurumlarımızla iş birliği halinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada vatandaşlarımız yapılan uyarılara kulak vermeli. Kışlak diye tabir ettiğimiz alanlarda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın bu süreçte yetkili kurumlarla, muhtarlarımızla ve ekiplerimizle hareket etmesini rica ediyorum. Bu durumun üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.Kahverengi kokarca böceği nedir?Kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), Pentatomidae familyasından, Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'a özgü bir böcek türüdür. Tür, Kuzey Amerika'da ilk kez Eylül 1998'de Allentown-Pensilvanya'da görülmüştür.Kahverengi kokarcaların larva ve yetişkinleri, birçok tarımsal ürün de dahil olmak üzere 100'den fazla bitki türünden beslenmektedir.Tür, 2010-11'e kadar Doğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meyve bahçelerinde görülen bir haşereydi. Türün etkisiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Atlantik bölgesindeki elma yetiştiricileri 2010'da 37 milyon dolar zarar etmiştir. Bazı meyve yetiştiricileri mahsullerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybetmiştir. Günümüzde Kuzey Amerika'nın birçok yerinde görülen tür, son zamanlarda Avrupa ve Güney Amerika'da da çoğalmaya başlamıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/kahverengi-kokarca-ile-mucadeleye-300-milyon-liralik-tuzak-destegi-1088009816.html

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