'Kahverengi kokarca' ile mücadeleye 300 milyon liralık 'tuzak' desteği

“Kahverengi kokarcayla ilgili yoğun mücadele yapıldı. Popülasyonun yüksek olduğu kırsallarda görüştüğüm üreticiler, mücadelenin yoğun yapıldığı yerlerde bir sorun olmadığını belirtti. Ancak bir üreticinin mücadele ettiği, birinin etmediği yerlerde biraz sorunumuz var. Özellikle doğu ilçelerimizdeki çiftçimizin ana geçim kaynağı fındık olunca sorun yaşanmış oldu. Mısır, fasulye ve diğer meyvelerde de gelecek yıl Allah korusun mücadeleyi yeterli ölçüde yürütemediğimiz takdirde Bafra Ovası'nda çeltikle alakalı da bu sıkıntıyı yaşayabilecek durumdayız. Maalesef biz varlığa da yokluğa da görmeden inanmıyoruz. Geçen yıl Çarşamba’da belediye başkanı olduğumdan biliyorum. Her hafta camilerde cuma namazlarında kaymakam ve benim katılımlarımla çiftçiye bilgilendirmeler yaptık. Kokarcayı anlattık ve mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik. İnsanlar, ‘kokarca ne yapacak, daha önce de oldu, bir ilaç atar geçeriz’ dedi. Bazısında tuttu, bazısında tutmadı. Bu sene ise tüm üreticiler kokarca sorunu yaşayınca mücadeleye daha etkin devam edecektir. Biz de belediye olarak yapabileceklerimiz konusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüştük. Talepleri, bütçeleri gelene kadar yerine getirelim istedik. Onlar da kışın kokarcanın yumurtlaması ile alakalı popülasyon mücadelesi yapılması gerektiğini aktardı. 300 milyon TL’lik bir tuzak alımı yapıyoruz. Bunu ilgili müdürlüğe zararlı ile ilçelerimizde mücadele yapabilmek için vereceğiz.”