https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kadina-yonelik-siddetin-arastirilmasi-icin-meclis-komisyonu-kurulacak-1089129062.html
Kadına yönelik şiddetin araştırılması için meclis komisyonu kurulacak
Kadına yönelik şiddetin araştırılması için meclis komisyonu kurulacak
Sputnik Türkiye
Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi ve bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ile alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T01:38+0300
2024-10-12T01:38+0300
2024-10-12T01:38+0300
politika
tbmm
komisyon
kadın hakları
kadına yönelik şiddet
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Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince karar verildi.Karara göre komisyon 22 üyeden oluşacak ve komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/resmi-gazetede-yayinlandi-kisisel-verileri-koruma-kurulu-uyeliklerine-secim-karari-1089128846.html
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tbmm, komisyon, kadın hakları, kadına yönelik şiddet
tbmm, komisyon, kadın hakları, kadına yönelik şiddet
Kadına yönelik şiddetin araştırılması için meclis komisyonu kurulacak
Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi ve bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ile alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince karar verildi.
Karara göre komisyon 22 üyeden oluşacak ve komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.