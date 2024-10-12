https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kadina-yonelik-siddetin-arastirilmasi-icin-meclis-komisyonu-kurulacak-1089129062.html

Kadına yönelik şiddetin araştırılması için meclis komisyonu kurulacak

Kadına yönelik şiddetin araştırılması için meclis komisyonu kurulacak

Sputnik Türkiye

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi ve bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ile alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T01:38+0300

2024-10-12T01:38+0300

2024-10-12T01:38+0300

politika

tbmm

komisyon

kadın hakları

kadına yönelik şiddet

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Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince karar verildi.Karara göre komisyon 22 üyeden oluşacak ve komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/resmi-gazetede-yayinlandi-kisisel-verileri-koruma-kurulu-uyeliklerine-secim-karari-1089128846.html

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Sputnik Türkiye

tbmm, komisyon, kadın hakları, kadına yönelik şiddet