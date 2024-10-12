https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istanbul-valiliginden-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1089163952.html

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T19:50+0300

2024-10-12T19:50+0300

2024-10-12T19:50+0300

türkiye

istanbul

istanbul valiliği

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da bu akşam saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullandı.Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahmin ve uyarı tablosuna da yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-marmara-bolgesinde-bazi-iller-icin-kuvvetli-yagis-geliyor-1089154917.html

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istanbul, istanbul valiliği, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı