https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istanbul-valiliginden-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1089163952.html
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T19:50+0300
2024-10-12T19:50+0300
2024-10-12T19:50+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da bu akşam saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullandı.Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahmin ve uyarı tablosuna da yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-marmara-bolgesinde-bazi-iller-icin-kuvvetli-yagis-geliyor-1089154917.html
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istanbul, istanbul valiliği, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
istanbul, istanbul valiliği, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da bu akşam saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullandı.
Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahmin ve uyarı tablosuna da yer verildi.