https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istanbul-bogazi-gemi-arizasi-nedeniyle-cift-yonlu-kapatildi-1089158738.html
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle deniz trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle deniz trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T16:56+0300
2024-10-12T16:56+0300
2024-10-12T17:14+0300
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istanbul
istanbul boğazı
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/canakkale-bogazindan-gecen-tanker-makine-arizasi-yapti-1083471788.html
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istanbul, istanbul boğazı, gemi
istanbul, istanbul boğazı, gemi
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle deniz trafiği çift yönlü askıya alındı
16:56 12.10.2024 (güncellendi: 17:14 12.10.2024)
İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Boğazı gemi trafiği, 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alındı."