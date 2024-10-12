https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istanbul-bogazi-gemi-arizasi-nedeniyle-cift-yonlu-kapatildi-1089158738.html

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle deniz trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle deniz trafiği çift yönlü askıya alındı

Sputnik Türkiye

İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:56+0300

2024-10-12T16:56+0300

2024-10-12T17:14+0300

türkiye

istanbul

istanbul boğazı

gemi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/canakkale-bogazindan-gecen-tanker-makine-arizasi-yapti-1083471788.html

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