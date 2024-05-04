https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/canakkale-bogazindan-gecen-tanker-makine-arizasi-yapti-1083471788.html
Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası yaptı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 180 metre uzunluğundaki Vietnam bayraklı ‘Sea Marine-1’isimli boş tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T10:58+0300
2024-05-04T10:58+0300
2024-05-04T10:58+0300
türkiye
çanakkale boğazı
vietnam
rusya
gemi
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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Vietnam bayraklı yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.Yunanistan'dan Rusya'ya giden 180 metre uzunluğundaki "Sea Marine-1" adlı boş tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1083161333.html
türkiye
çanakkale boğazı
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çanakkale boğazı, vietnam, rusya, gemi
çanakkale boğazı, vietnam, rusya, gemi
Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 180 metre uzunluğundaki Vietnam bayraklı ‘Sea Marine-1’isimli boş tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Vietnam bayraklı yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.
Yunanistan'dan Rusya'ya giden 180 metre uzunluğundaki "Sea Marine-1" adlı boş tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.
Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.