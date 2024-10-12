https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/iran-ucuslara-cep-telefonu-disinda-elektronik-haberlesme-cihazlarinin-alinmasini-yasakladi-1089147511.html
İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı
İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı
Sputnik Türkiye
İran'a İsrail saldırısı dedikodusu sürmeye devam ederken, İran Sivil Havacılık Kurumu yeni bir kurala tabi tutulacak. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T14:27+0300
2024-10-12T14:27+0300
2024-10-12T14:27+0300
israil- filistin çatışması
iran
uçuş
uçuş yasağı
uçuş izni
iran devrim muhafızları
güvenlik
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
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İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/cumhurbaskani-erdogan-bahcelinin-uzattigi-eli-demokrasi-mucadelesi-icin-olumlu-ve-anlamli-buluyoruz-1089136300.html
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iran, uçuş, uçuş yasağı, uçuş izni, iran devrim muhafızları, güvenlik, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu
iran, uçuş, uçuş yasağı, uçuş izni, iran devrim muhafızları, güvenlik, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu
İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı
İran'a İsrail saldırısı dedikodusu sürmeye devam ederken, İran Sivil Havacılık Kurumu yeni bir kurala tabi tutulacak.
İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.
Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.