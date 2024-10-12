https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/insanlik-tarihinde-bir-ilk-kafatasindan-cerrahi-operasyon-geciren-rapci-altin-sac-ektirdi-1089147139.html
İnsanlık tarihinde bir ilk: Kafatasından cerrahi operasyon geçiren rapçi 'altın saç ektirdi'
İnsanlık tarihinde bir ilk: Kafatasından cerrahi operasyon geçiren rapçi 'altın saç ektirdi'
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde rap müziğiyle adını duyuran İspanyol sanatçı Dan Sur, kafasında metal zincirler yerleştirdiğini açıkladığında, bu cesur ve sıra dışı karar... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T14:43+0300
2024-10-12T14:43+0300
2024-10-12T14:45+0300
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2021 yılında TikTok'ta takipçilerine saçlarını zincirle süslemek için yaptığı prosedürü anlatan Sur, "Bunu kafamın içine yerleştirilmiş bir kanca olarak görüyorum. Kancalar kafatasımın içinde, derimin altında asılı duruyor" şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.Sur, kendisini "İnsanlık tarihinde altın saç ektiren ilk rapçi" olarak tanıtırken, hayranlarını bu sıra dışı stili benimsemeye teşvik etti. Ancak, bu çılgın trendin arkasında yatan riskler ve sağlık sorunları, uzmanlar tarafından ciddi şekilde gündeme getirilmeye başlandı.Plastik cerrah Dr. Frank Agullo, bu tür implantların güvenli olmadığını vurgulayarak, "Bakteriler için dış dünya ile vücudun iç kısmı arasında kolay bir yol oluşturuyorlar. Ayrıca, bu kancaların desteklediği ağırlık miktarı kafatasında kırıklara neden olabilir" dedi. Agullo, Dan Sur'un uygulamasının, gençler için büyük riskler taşıdığını belirterek alternatif yöntemler önerdi.Dermatolog Dr. Mona Gohara ise, rapçinin zincirler nedeniyle kalıcı saç kaybı yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Gohara, "Bu işlem saç derisinin iltihaplanmasına ve yara izlerine neden olabilir" diye ekledi. Ancak Dan Sur, üç yıldır bu zincirleri taşımasına rağmen herhangi bir olumsuz etki yaşamadığını ifade ederek, bu sürecin kendisi için başarılı olduğunu savundu.Dan Sur'un saç stilinin popülaritesi artarken, gençlerin bu trendi taklit etme arzusu giderek büyüyor. Uzmanların uyarılarına rağmen, Sur'un yakın zamanda bu çılgın trendden vazgeçmesi beklenmiyor. "Altın zincirli bir peruk takmak gibi daha mantıklı ve geri döndürülebilir alternatifler var" diyen Dr. Agullo, bu tür riskli uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
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rap, rap müzik, saç, saç, saç dökülmesi, saç teli, saç ekimi, saç ekimi, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, pırlanta, pırlanta
İnsanlık tarihinde bir ilk: Kafatasından cerrahi operasyon geçiren rapçi 'altın saç ektirdi'
14:43 12.10.2024 (güncellendi: 14:45 12.10.2024)
Dünya genelinde rap müziğiyle adını duyuran İspanyol sanatçı Dan Sur, kafasında metal zincirler yerleştirdiğini açıkladığında, bu cesur ve sıra dışı karar büyük bir şok etkisi yarattı.
2021 yılında TikTok'ta takipçilerine saçlarını zincirle süslemek için yaptığı prosedürü anlatan Sur, "Bunu kafamın içine yerleştirilmiş bir kanca olarak görüyorum. Kancalar kafatasımın içinde, derimin altında asılı duruyor" şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.
Sur, kendisini "İnsanlık tarihinde altın saç ektiren ilk rapçi" olarak tanıtırken, hayranlarını bu sıra dışı stili benimsemeye teşvik etti. Ancak, bu çılgın trendin arkasında yatan riskler ve sağlık sorunları, uzmanlar tarafından ciddi şekilde gündeme getirilmeye başlandı.
Plastik cerrah Dr. Frank Agullo, bu tür implantların güvenli olmadığını vurgulayarak, "Bakteriler için dış dünya ile vücudun iç kısmı arasında kolay bir yol oluşturuyorlar. Ayrıca, bu kancaların desteklediği ağırlık miktarı kafatasında kırıklara neden olabilir" dedi. Agullo, Dan Sur'un uygulamasının, gençler için büyük riskler taşıdığını belirterek alternatif yöntemler önerdi.
Dermatolog Dr. Mona Gohara ise, rapçinin zincirler nedeniyle kalıcı saç kaybı yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Gohara, "Bu işlem saç derisinin iltihaplanmasına ve yara izlerine neden olabilir" diye ekledi. Ancak Dan Sur, üç yıldır bu zincirleri taşımasına rağmen herhangi bir olumsuz etki yaşamadığını ifade ederek, bu sürecin kendisi için başarılı olduğunu savundu.
Dan Sur'un saç stilinin popülaritesi artarken, gençlerin bu trendi taklit etme arzusu giderek büyüyor. Uzmanların uyarılarına rağmen, Sur'un yakın zamanda bu çılgın trendden vazgeçmesi beklenmiyor. "Altın zincirli bir peruk takmak gibi daha mantıklı ve geri döndürülebilir alternatifler var" diyen Dr. Agullo, bu tür riskli uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.