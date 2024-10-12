https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ingusetyada-polis-aracina-saldiri-3-kisi-oldu-1089128357.html
İnguşetya'da polis aracına saldırı: 3 kişi öldü
İnguşetya'da polis aracına saldırı: 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'nde kimliği belirsiz kişilerin bir polis aracına düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir polis ve iki sivilin... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T00:50+0300
2024-10-12T00:50+0300
2024-10-12T00:49+0300
dünya
inguşetya cumhuriyeti
rusya federasyonu
polis
saldırı
aşırıcılıkla mücadele merkezi
kuzey osetya
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İnguşetya güvenlik organlarından bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, İnguşetya İçişleri Bakanlığı Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi personelinin bulunduğu araca kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığını, bir güvenlik görevlisi ile iki sivilin öldüğünü söyledi.Yetkili, Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Adam Hamhoev’in de araçta bulunduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğunu belirtti.Saldırganların kullandıkları araçla olay yerinden Kuzey Osetya yönüne doğru kaçtıkları ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/polis-memuru-seyda-yilmazi-olduren-yunus-emre-gecti-icin-iddianame-hazirlandi-1089120421.html
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inguşetya cumhuriyeti, rusya federasyonu, polis, saldırı, aşırıcılıkla mücadele merkezi, kuzey osetya
inguşetya cumhuriyeti, rusya federasyonu, polis, saldırı, aşırıcılıkla mücadele merkezi, kuzey osetya
İnguşetya'da polis aracına saldırı: 3 kişi öldü
Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'nde kimliği belirsiz kişilerin bir polis aracına düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir polis ve iki sivilin öldüğü bildirildi.
İnguşetya güvenlik organlarından bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, İnguşetya İçişleri Bakanlığı Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi personelinin bulunduğu araca kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığını, bir güvenlik görevlisi ile iki sivilin öldüğünü söyledi.
Yetkili, Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Adam Hamhoev’in de araçta bulunduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğunu belirtti.
Saldırganların kullandıkları araçla olay yerinden Kuzey Osetya yönüne doğru kaçtıkları ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı kaydedildi.