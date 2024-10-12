https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ingusetyada-polis-aracina-saldiri-3-kisi-oldu-1089128357.html

İnguşetya'da polis aracına saldırı: 3 kişi öldü

İnguşetya'da polis aracına saldırı: 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'nde kimliği belirsiz kişilerin bir polis aracına düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir polis ve iki sivilin... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T00:50+0300

2024-10-12T00:50+0300

2024-10-12T00:49+0300

dünya

inguşetya cumhuriyeti

rusya federasyonu

polis

saldırı

aşırıcılıkla mücadele merkezi

kuzey osetya

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İnguşetya güvenlik organlarından bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, İnguşetya İçişleri Bakanlığı Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi personelinin bulunduğu araca kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığını, bir güvenlik görevlisi ile iki sivilin öldüğünü söyledi.Yetkili, Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Adam Hamhoev’in de araçta bulunduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğunu belirtti.Saldırganların kullandıkları araçla olay yerinden Kuzey Osetya yönüne doğru kaçtıkları ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

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inguşetya cumhuriyeti

rusya federasyonu

kuzey osetya

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Sputnik Türkiye

inguşetya cumhuriyeti, rusya federasyonu, polis, saldırı, aşırıcılıkla mücadele merkezi, kuzey osetya