IMF'den Türkiye değerlendirmesi: 'Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Antalya’da ormanlık alanlar ihale ile kiralanıyor: ‘Ormanlarımız turizmcilere peşkeş çekilecek’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yönetmen Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda cinayetlerde ciddi oranda artış var
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Incel dosyası: ‘Psikolojik destek ve tedavi önemli’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
15:14
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Tüm dünya bir araya gelse bile İsrail barış istemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Gebze'de hayvan katliamı
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:24
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:32
18 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
20:05
5 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
20:17
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
22:22
5 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
07:40
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
08:13
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
08:34
2 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
09:13
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
09:28
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlardan meme kanseri uyarısı: Genç yaş gruplarında artış görülüyor
09:43
5 dk
SESLİ HABER
Ege Denizi’ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Dünyayı kana bulamak istiyorlar’
10:16
5 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
10:33
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı anlattı: Sabah karanlığında okula ve işe gitmek psikolojik sorunları artırıyor mu?
10:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: İnsan beyni yapay zekaya entegre olabilir mi?
11:09
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Türkiye’den Discord’a peş peşe yasak: Sosyal medyanın karanlık yüzü için ne yapmalı?
11:24
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türkiye’ye kara mizahı sevdiren adam: Samsun'dan Petersburg'a uzanan yolculuk
11:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
12:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
18 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
12:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
16:09
3 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
16:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
17:09
3 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
17:24
2 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
17:37
2 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
17:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
18:44
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türkiye’ye kara mizahı sevdiren adam: Samsun'dan Petersburg'a uzanan yolculuk
19:31
8 dk
ÖZEL HABER
Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?
19:51
5 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
21:08
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
21:20
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den ateşkes açıklaması: Hizbullah’ın gerilediğini gösteriyor
21:48
2 dk
ÖZEL HABER
Uzman psikolog anlattı: Disleksi nasıl anlaşılır
22:19
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
22:36
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/imfden-turkiye-degerlendirmesi-enflasyonun-daha-da-dusmesi-bekleniyor-1089128612.html
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: 'Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor'
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: 'Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor'
Sputnik Türkiye
IMF yaptığı Türkiye değerlendirmelerinde, enflasyonun daha da düşmesini beklediğini, 2025'te yüzde 24'e düşeceğinin tahmin edildiğini ifade etti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T01:16+0300
2024-10-12T01:16+0300
ekonomi
imf
uluslararası para fonu (imf)
türkiye
enflasyon
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083682760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08dcc51e232eac57b167e69a92941bb1.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada 27 Eylül'de Türkiye ile 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.Açıklamada, geçen yıl boyunca ekonomi politikalarında yaşanan kararlı değişimin Türkiye'nin genel politika duruşunu sıkılaştırdığı ifade edildi. Vergi ve harcama önlemlerinin mali ihtiyatı yeniden sağlama çabalarını desteklediği belirtilen açıklamada, daha güçlü gelir politikalarına olan bağlılığın kredibiliteyi güçlendirdiği vurgulandı.Açıklamada, politika dönüşünün ekonomik dengesizlikleri azalttığı ve güveni yeniden canlandırdığı ifade edildi.Sıkılaşan finansal koşulların iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla manşet enflasyonun düştüğüne işaret edilen açıklamada, piyasa duyarlılığının yerli ve yabancı yatırımcıların TL cinsinden varlıklara yönelmesiyle keskin bir şekilde iyileştiği, düşük emtia fiyatları, canlı ihracat ve azalan altın ithalatının hem brüt hem de net rezerv pozisyonunda büyük bir iyileşmeyi destekleyerek cari hesabı güçlendirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.'Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor'Açıklamada, "Yetkililerin kademeli politika ayarlaması çerçevesinde enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.Beklentilere ilişkin risklerin önemli ve aşağı yönlü olduğu belirtilen açıklamada, bunlar arasında beklenenden daha güçlü ücret ve fiyat ataleti, sermaye akışlarının tersine dönmesi, yükselen küresel enerji fiyatları ile tırmanan jeopolitik gerilimlerin yer aldığı bildirildi.Açıklamada, önemli finansal ve dış kırılganlıkların devam ettiği belirtilerek, enflasyonla mücadeleye yönelik kademeli yaklaşımın risklerin ortaya çıkabileceği süreyi uzattığı ifade edildi.Enflasyonla mücadeleyi desteklemek için mali konsolidasyon önerisiIMF İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, Türk yetkililer, makroekonomik dengesizlikleri ve riskleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olan 2023 ortasından bu yana kararlı politika sıkılaştırması için takdir edildi.Enflasyonist baskıların hala yüksek olduğuna ve önemli aşağı yönlü risklerin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, enflasyonist beklentilerin çıpalanması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için koordineli mali, parasal ve gelir politikalarının uygulanması çağrısında bulunuldu.Açıklamada, sürdürülebilir kamu borcu seviyelerine işaret edilerek, enflasyonla mücadele çabalarını desteklemek ve tamponları daha da güçlendirmek için daha büyük ve daha ön yüklemeli mali konsolidasyon önerildi.'Ücretleri enflasyon beklentisi doğrultusunda belirlemek enflasyonu düşürmeye yardımcı olabilir'Ücretlerin enflasyon beklentileri doğrultusunda belirlenmesine geçilmesinin enflasyonu önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olabileceği ifade edilen açıklamada, enflasyon hedef seviyelere yaklaşana kadar sıkı, veriye bağlı para politikasının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonun düşürülmesi yolunun rayında kalmasını sağlamak için gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya hazır olması gerektiği kaydedildi.Finansal istikrarı korumak için teyakkuz ve daha fazla reformun önemi vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü gri listesinden çıkması takdir edildi. Açıklamada, daha kapsayıcı, daha yeşil ve daha yüksek orta vadeli büyüme elde etmek için yapısal reformların ilerletilmesi çağrısı yapıldı.Enflasyonun 2025'te yüzde 24'e düşeceği tahmin ediliyorEkonomik tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 2.7, 2026'da yüzde 3.2, 2027'de yüzde 3.4, 2028'de yüzde 3.7 ve 2029'da yüzde 3.9 büyümesinin beklendiği belirtildi.İşsizlik oranının gelecek yıl bir miktar artıştan sonra kademeli olarak düşeceği, bu yıl yüzde 9.3, 2025'te yüzde 9.9 ve takip eden yıllarda gerileyerek 2029'da yüzde 9.2 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.Yıl sonu enflasyon beklentisinin de bu yıl için yüzde 43, 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 17.2, 2027'de yüzde 15.3 ve 2028 ile 2029'da yüzde 15 olduğu belirtilen açıklamada, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yıl yüzde 2.2 olacağının, 2029'da yüzde 1.9'a gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bakan-isikhan-asgari-ucretle-ilgili-konustu-aralik-ayinin-basinda-isci-isveren-temsilcileriyle-1089113048.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083682760_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32ca74c11c76901552f81356dd6b9309.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
imf, uluslararası para fonu (imf), türkiye, enflasyon, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
imf, uluslararası para fonu (imf), türkiye, enflasyon, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

IMF'den Türkiye değerlendirmesi: 'Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor'

01:16 12.10.2024
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание МВФ в Вашингтоне, США
Здание МВФ в Вашингтоне, США - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Abone ol
IMF yaptığı Türkiye değerlendirmelerinde, enflasyonun daha da düşmesini beklediğini, 2025'te yüzde 24'e düşeceğinin tahmin edildiğini ifade etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada 27 Eylül'de Türkiye ile 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, geçen yıl boyunca ekonomi politikalarında yaşanan kararlı değişimin Türkiye'nin genel politika duruşunu sıkılaştırdığı ifade edildi. Vergi ve harcama önlemlerinin mali ihtiyatı yeniden sağlama çabalarını desteklediği belirtilen açıklamada, daha güçlü gelir politikalarına olan bağlılığın kredibiliteyi güçlendirdiği vurgulandı.
Açıklamada, politika dönüşünün ekonomik dengesizlikleri azalttığı ve güveni yeniden canlandırdığı ifade edildi.
Sıkılaşan finansal koşulların iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla manşet enflasyonun düştüğüne işaret edilen açıklamada, piyasa duyarlılığının yerli ve yabancı yatırımcıların TL cinsinden varlıklara yönelmesiyle keskin bir şekilde iyileştiği, düşük emtia fiyatları, canlı ihracat ve azalan altın ithalatının hem brüt hem de net rezerv pozisyonunda büyük bir iyileşmeyi destekleyerek cari hesabı güçlendirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

'Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor'

Açıklamada, "Yetkililerin kademeli politika ayarlaması çerçevesinde enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.
Beklentilere ilişkin risklerin önemli ve aşağı yönlü olduğu belirtilen açıklamada, bunlar arasında beklenenden daha güçlü ücret ve fiyat ataleti, sermaye akışlarının tersine dönmesi, yükselen küresel enerji fiyatları ile tırmanan jeopolitik gerilimlerin yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, önemli finansal ve dış kırılganlıkların devam ettiği belirtilerek, enflasyonla mücadeleye yönelik kademeli yaklaşımın risklerin ortaya çıkabileceği süreyi uzattığı ifade edildi.

Enflasyonla mücadeleyi desteklemek için mali konsolidasyon önerisi

IMF İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, Türk yetkililer, makroekonomik dengesizlikleri ve riskleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olan 2023 ortasından bu yana kararlı politika sıkılaştırması için takdir edildi.
Enflasyonist baskıların hala yüksek olduğuna ve önemli aşağı yönlü risklerin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, enflasyonist beklentilerin çıpalanması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için koordineli mali, parasal ve gelir politikalarının uygulanması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, sürdürülebilir kamu borcu seviyelerine işaret edilerek, enflasyonla mücadele çabalarını desteklemek ve tamponları daha da güçlendirmek için daha büyük ve daha ön yüklemeli mali konsolidasyon önerildi.

'Ücretleri enflasyon beklentisi doğrultusunda belirlemek enflasyonu düşürmeye yardımcı olabilir'

Ücretlerin enflasyon beklentileri doğrultusunda belirlenmesine geçilmesinin enflasyonu önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olabileceği ifade edilen açıklamada, enflasyon hedef seviyelere yaklaşana kadar sıkı, veriye bağlı para politikasının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonun düşürülmesi yolunun rayında kalmasını sağlamak için gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya hazır olması gerektiği kaydedildi.
Finansal istikrarı korumak için teyakkuz ve daha fazla reformun önemi vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü gri listesinden çıkması takdir edildi. Açıklamada, daha kapsayıcı, daha yeşil ve daha yüksek orta vadeli büyüme elde etmek için yapısal reformların ilerletilmesi çağrısı yapıldı.

Enflasyonun 2025'te yüzde 24'e düşeceği tahmin ediliyor

Ekonomik tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 2.7, 2026'da yüzde 3.2, 2027'de yüzde 3.4, 2028'de yüzde 3.7 ve 2029'da yüzde 3.9 büyümesinin beklendiği belirtildi.
İşsizlik oranının gelecek yıl bir miktar artıştan sonra kademeli olarak düşeceği, bu yıl yüzde 9.3, 2025'te yüzde 9.9 ve takip eden yıllarda gerileyerek 2029'da yüzde 9.2 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.
Yıl sonu enflasyon beklentisinin de bu yıl için yüzde 43, 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 17.2, 2027'de yüzde 15.3 ve 2028 ile 2029'da yüzde 15 olduğu belirtilen açıklamada, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yıl yüzde 2.2 olacağının, 2029'da yüzde 1.9'a gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
EKONOMİ
Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu: 'Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız'
Dün, 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала