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Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu: 'Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız'
Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu: 'Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin hükümetin tek başına karar vereceği bir konu... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T16:30+0300
2024-10-11T16:33+0300
ekonomi
vedat işıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma
çalışma süresi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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Televizyon yayınında soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "TÜİK verilerini dün paylaşmıştık. İstihdamda çok güzel haberlere kavuşmuş olduk. Arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bütüncül politikalar alıyoruz. 16 aydır işsizlik oranımız tek hanede. İşsizlik Ağustos'ta yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Genç ve kadın istihdamında memnun edecek düzeyde. Bu başarıları rakamlarla ifade ediyoruz ama istihdama kattığımız bireyler söz konusu. İnşallah gelecekte uyguladığımız politikaların çok sağlam istikrarlı şekilde politikaları uygulamamızın göstergesi olarak değerlendiriyorum. Dünyada gelişmiş ülkelerde işgücünde sıkıntılar yaşanırken bizde yükselen seyir halinde artması ekonomik politikalarının nihai sonucu olarak değerlendiriyoruz.Hedefimiz kadın istihdamını artırmakOrtaya koyduğumuz politikalarla hedefimiz kadın istihdamını artırmak. Erkek istihdamında sorunumuz yok. Kadınlarda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Kadınların ülkemizin kalkınmasında bakanlık olarak kadın istihdamına ayrı önem veriyoruz. İş Pozitif programını hayata geçirdik. Çok önemli hedefler planlamaktayız. İstihdamımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz işsizlik oranımızı tek haneli seviyeye getirip sürdürülebilir hale getirmeyi istiyoruz.Gençlerin iş gücüne girmelerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. Eğitim vererek istihdama geçişlerini kolaylaştırıyoruz. İşsiz olan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak en önemli görevlerimiz arasında. Kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz. Haftada 3 gün çalışma şartıyla kamu kurumlarında çalışıyorlar. Ağaçlandırma, geri dönüşüm faaliyetleri, sosyal hizmetler, çocuk bakımları, engelli yaşlı bakımı, tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesinde istihdam edilen vatandaşlar çalışabilecekler.Yabancıların çalışma izinlerini kolaylaştırıyoruzYakın zamanda yayınlanan ve yayınlanacak olan kriter söz konusu. Türkiye'de çalışma hayatı buluşmalarında bu konu yer almakta. Yönetmelik değişikliğinde istihdam, ücret ve mali yeterlilikte reform çalışmalarına girdik. 1 yabancı için 5 Türk vatandaşı istihdamı söz konusuydu. Bu revizyon aracılığıyla bilişim, sağlık, ev hizmetleri gibi sektörlerde yabancıların çalışma izinlerini kolaylaştırıyoruz. Kamu kurumlarında çalışan nitelikli projelerde görev yapan çalışanlar da söz konusu. Özellikle bizim burada iş gücü politikamızın temelinde iş gücünü önce yerli iş gücünden karşılanmasını arzu ediyoruz. İşverenler çalışacak personel bulamıyoruz diyor. İstihdamı artırırken bir yanda iş gücüne katılımı artırırken çalışacak kişi bulunmazsa sektör zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bürokrasiyi azaltmak lazım, biz de bunu yapıyoruz.Aralık ayını işaret ettiAsgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli. Ama buradan sizin aracılığıyla da daha süreç başlamadan aralık ayında yine esnaf, bazı marketlerde fiyatları, etiketlerin değiştirilebileceği konularını sık sık siz de haber yapıyorsunuz. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Asgari ücreti biz satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Orada gerçekleşen fiyat artışları da hem piyasayı hem de vatandaşlarımızın satın alma gücünü olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu yollara gidilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Zaten bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli tasarruflarda bulunabilir. Ama bizim hedefimiz, maksimum faydayı elde etmek, işçi işveren kesimi tarafından belirlenecek olan bu asgari ücreti de inşallah Aralık ayında süreci başlatacağız ve sonunda da kamuoyuyla paylaşıp 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti de kamuoyuyla inşallah sizlerin aracılığıyla da paylaşmış olacağız."
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vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma, çalışma süresi, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma, çalışma süresi, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu: 'Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız'

16:30 11.10.2024 (güncellendi: 16:33 11.10.2024)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin hükümetin tek başına karar vereceği bir konu olmadığını söyleyen Bakan Işıkhan, aralık ayında sürecin başlayacağını dile getirdi.
Televizyon yayınında soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"TÜİK verilerini dün paylaşmıştık. İstihdamda çok güzel haberlere kavuşmuş olduk. Arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bütüncül politikalar alıyoruz. 16 aydır işsizlik oranımız tek hanede. İşsizlik Ağustos'ta yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Genç ve kadın istihdamında memnun edecek düzeyde. Bu başarıları rakamlarla ifade ediyoruz ama istihdama kattığımız bireyler söz konusu. İnşallah gelecekte uyguladığımız politikaların çok sağlam istikrarlı şekilde politikaları uygulamamızın göstergesi olarak değerlendiriyorum. Dünyada gelişmiş ülkelerde işgücünde sıkıntılar yaşanırken bizde yükselen seyir halinde artması ekonomik politikalarının nihai sonucu olarak değerlendiriyoruz.

Hedefimiz kadın istihdamını artırmak

Ortaya koyduğumuz politikalarla hedefimiz kadın istihdamını artırmak. Erkek istihdamında sorunumuz yok. Kadınlarda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Kadınların ülkemizin kalkınmasında bakanlık olarak kadın istihdamına ayrı önem veriyoruz. İş Pozitif programını hayata geçirdik. Çok önemli hedefler planlamaktayız. İstihdamımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz işsizlik oranımızı tek haneli seviyeye getirip sürdürülebilir hale getirmeyi istiyoruz.
Gençlerin iş gücüne girmelerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. Eğitim vererek istihdama geçişlerini kolaylaştırıyoruz. İşsiz olan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak en önemli görevlerimiz arasında. Kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz. Haftada 3 gün çalışma şartıyla kamu kurumlarında çalışıyorlar. Ağaçlandırma, geri dönüşüm faaliyetleri, sosyal hizmetler, çocuk bakımları, engelli yaşlı bakımı, tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesinde istihdam edilen vatandaşlar çalışabilecekler.

Yabancıların çalışma izinlerini kolaylaştırıyoruz

Yakın zamanda yayınlanan ve yayınlanacak olan kriter söz konusu. Türkiye'de çalışma hayatı buluşmalarında bu konu yer almakta. Yönetmelik değişikliğinde istihdam, ücret ve mali yeterlilikte reform çalışmalarına girdik. 1 yabancı için 5 Türk vatandaşı istihdamı söz konusuydu. Bu revizyon aracılığıyla bilişim, sağlık, ev hizmetleri gibi sektörlerde yabancıların çalışma izinlerini kolaylaştırıyoruz. Kamu kurumlarında çalışan nitelikli projelerde görev yapan çalışanlar da söz konusu. Özellikle bizim burada iş gücü politikamızın temelinde iş gücünü önce yerli iş gücünden karşılanmasını arzu ediyoruz. İşverenler çalışacak personel bulamıyoruz diyor. İstihdamı artırırken bir yanda iş gücüne katılımı artırırken çalışacak kişi bulunmazsa sektör zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bürokrasiyi azaltmak lazım, biz de bunu yapıyoruz.

Aralık ayını işaret etti

Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli.
Ama buradan sizin aracılığıyla da daha süreç başlamadan aralık ayında yine esnaf, bazı marketlerde fiyatları, etiketlerin değiştirilebileceği konularını sık sık siz de haber yapıyorsunuz. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Asgari ücreti biz satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Orada gerçekleşen fiyat artışları da hem piyasayı hem de vatandaşlarımızın satın alma gücünü olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu yollara gidilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Zaten bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli tasarruflarda bulunabilir. Ama bizim hedefimiz, maksimum faydayı elde etmek, işçi işveren kesimi tarafından belirlenecek olan bu asgari ücreti de inşallah Aralık ayında süreci başlatacağız ve sonunda da kamuoyuyla paylaşıp 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti de kamuoyuyla inşallah sizlerin aracılığıyla da paylaşmış olacağız."
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