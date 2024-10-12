https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/iki-iett-otobusu-carpisti-2-yarali-1089151623.html

İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu biri çocuk 2 yolcu yaralandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T15:48+0300

2024-10-12T15:48+0300

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yaşam

iett

trafik kazası

yaralı

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Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan A.R. (12) ve kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/malatyada-ogrenci-servisi-ile-belediye-otobusu-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1088975972.html

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iett, trafik kazası, yaralı