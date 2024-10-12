https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/iki-iett-otobusu-carpisti-2-yarali-1089151623.html
İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu biri çocuk 2 yolcu yaralandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T15:48+0300
2024-10-12T15:48+0300
2024-10-12T15:49+0300
yaşam
iett
trafik kazası
yaralı
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Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan A.R. (12) ve kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/malatyada-ogrenci-servisi-ile-belediye-otobusu-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1088975972.html
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iett, trafik kazası, yaralı
iett, trafik kazası, yaralı
İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
15:48 12.10.2024 (güncellendi: 15:49 12.10.2024)
Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu biri çocuk 2 yolcu yaralandı.
Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.R. (12) ve kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.