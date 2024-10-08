https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/malatyada-ogrenci-servisi-ile-belediye-otobusu-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1088975972.html
Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Malatya’da öğrenci servis aracı ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T16:58+0300
2024-10-08T16:58+0300
2024-10-08T17:05+0300
türkiye
malatya
kaza
minibüs
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Malatya'da öğrenci servis aracı ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.
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malatya, kaza, minibüs
Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
16:58 08.10.2024 (güncellendi: 17:05 08.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Malatya’da öğrenci servis aracı ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Malatya'da öğrenci servis aracı ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.