https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/malatyada-ogrenci-servisi-ile-belediye-otobusu-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1088975972.html

Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Malatya’da öğrenci servis aracı ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T16:58+0300

2024-10-08T16:58+0300

2024-10-08T17:05+0300

türkiye

malatya

kaza

minibüs

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Malatya'da öğrenci servis aracı ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

türkiye

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malatya, kaza, minibüs