https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/hizbullah-tel-avive-dronlu-saldiri-duzenledi-binaya-isabet-etti-1089129367.html
Hizbullah, Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi: Binaya isabet etti
Hizbullah, Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi: Binaya isabet etti
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'daki hedeflere yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah hareketi de bu saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T01:57+0300
2024-10-12T01:57+0300
2024-10-12T02:01+0300
dünya
israil
lübnan
hizbullah
drone
saldırı
tel aviv
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Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi.Hizbullah dronlarından birinin Herzliya kentindeki binaya isabet ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/deyrizordaki-abd-ussune-son-dort-gunde-ikinci-saldiri-1089128950.html
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israil, lübnan, hizbullah, drone, saldırı, tel aviv
israil, lübnan, hizbullah, drone, saldırı, tel aviv
Hizbullah, Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi: Binaya isabet etti
01:57 12.10.2024 (güncellendi: 02:01 12.10.2024)
İsrail'in Lübnan'daki hedeflere yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah hareketi de bu saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor.
Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi.
Hizbullah dronlarından birinin Herzliya kentindeki binaya isabet ettiği öğrenildi.