https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/deyrizordaki-abd-ussune-son-dort-gunde-ikinci-saldiri-1089128950.html
Deyrizor'daki ABD üssüne son dört günde ikinci saldırı
Deyrizor'daki ABD üssüne son dört günde ikinci saldırı
Sputnik Türkiye
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili yakınında yer alan ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse roket saldırısı düzenlendiği bildirildi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T01:32+0300
2024-10-12T01:32+0300
2024-10-12T01:31+0300
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suriye
deyrizor
abd üssü
saldırı
roket
patlama
helikopter
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Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili yakınında yer alan Koniko gaz sahasındaki ABD askeri üssüne roket saldırısı düzenlendi.Bunun son dört gün içinde ABD üssüne yönelik ikinci saldırı olduğunu belirten kaynak, "Üsse düşen üç roket içeride şiddetli patlamalara neden oldu, ardından bölgede helikopterler havalandı" dedi.Suriye'nin doğusundaki ABD askeri üssüne yönelik bir önceki saldırı 8 Ekim'de gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-saldirisi-sonrasi-abd-israile-misilleme-icin-tam-destek-vermisti-basra-korfezindeki-abd-usleri-1089123892.html
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suriye, deyrizor, abd üssü, saldırı, roket, patlama, helikopter
suriye, deyrizor, abd üssü, saldırı, roket, patlama, helikopter
Deyrizor'daki ABD üssüne son dört günde ikinci saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili yakınında yer alan ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili yakınında yer alan Koniko gaz sahasındaki ABD askeri üssüne roket saldırısı düzenlendi.
Bunun son dört gün içinde ABD üssüne yönelik ikinci saldırı olduğunu belirten kaynak, "Üsse düşen üç roket içeride şiddetli patlamalara neden oldu, ardından bölgede helikopterler havalandı" dedi.
Suriye'nin doğusundaki ABD askeri üssüne yönelik bir önceki saldırı 8 Ekim'de gerçekleşmişti.