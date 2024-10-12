https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/deyrizordaki-abd-ussune-son-dort-gunde-ikinci-saldiri-1089128950.html

Deyrizor'daki ABD üssüne son dört günde ikinci saldırı

Deyrizor'daki ABD üssüne son dört günde ikinci saldırı

Sputnik Türkiye

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili yakınında yer alan ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse roket saldırısı düzenlendiği bildirildi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T01:32+0300

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suriye

deyrizor

abd üssü

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roket

patlama

helikopter

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Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili yakınında yer alan Koniko gaz sahasındaki ABD askeri üssüne roket saldırısı düzenlendi.Bunun son dört gün içinde ABD üssüne yönelik ikinci saldırı olduğunu belirten kaynak, "Üsse düşen üç roket içeride şiddetli patlamalara neden oldu, ardından bölgede helikopterler havalandı" dedi.Suriye'nin doğusundaki ABD askeri üssüne yönelik bir önceki saldırı 8 Ekim'de gerçekleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-saldirisi-sonrasi-abd-israile-misilleme-icin-tam-destek-vermisti-basra-korfezindeki-abd-usleri-1089123892.html

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suriye, deyrizor, abd üssü, saldırı, roket, patlama, helikopter