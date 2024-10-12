https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/gelirler-idaresi-baskanligi-o-iddialara-yanit-verdi-oyuncaklarda-otv-yok-1089166507.html

Gelirler İdaresi Başkanlığı o iddialara yanıt verdi: Oyuncaklarda ÖTV yok

Gelirler İdaresi Başkanlığı o iddialara yanıt verdi: Oyuncaklarda ÖTV yok

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddialarının gerçeği... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T21:32+0300

2024-10-12T21:32+0300

2024-10-12T21:32+0300

ekonomi

gelirler idaresi başkanlığı

vergi

özel tüketim vergisi (ötv)

oyuncak bebek

bisiklet

drone

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GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya iletilerinde ve basın yorumlarında, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan ve kamuoyunun 'drone' ismi ile bildiği eşyanın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığının görüldüğü belirtildi."Oyuncaklarda ÖTV yok." ifadesi kullanılan açıklamada, şu bilgiler verildi:"Dün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir: 'Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle)'Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır."Basındaki yorumlarda ve iletilerde Kanun yanlış okunduğundan, eşyanın adından hareketle, üç tekerlekli bisikletlere, skuterlere, pedallı arabalara, oyuncak bebekler gibi çocuk oyuncaklarına vergi getirildiği şeklinde değerlendirmeler yapıldığı, iletiler paylaşıldığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/milyonlarca-kisiye-yeni-vergi-kredi-kartlarindan-gayrimenkul-ve-arac-aliminda-savunma-sanayii-1089132961.html

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gelirler idaresi başkanlığı, vergi, özel tüketim vergisi (ötv), oyuncak bebek, bisiklet, drone