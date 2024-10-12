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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç.'nin yeni sezonunu Ocak ayında Etimesgut'ta çekeceğiz
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç.'nin yeni sezonunu Ocak ayında Etimesgut'ta çekeceğiz
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisi yeni sezon çekimlerinin 2025 Ocak ayında Etimesgut'ta başlayacağını duyurdu. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
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Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin yeni sezon çekimlerinin 2025 Ocak'ta Etimesgut'ta başlayacağını duyurdu.Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunun 2025 yılının Ocak ayında çekileceğini açıkladı.1. Uluslararası Etimesgut Kent Tiyatro Festivali kapsamında, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde konuşan Beşikçioğlu, "Ocak ayında bu kentin vatandaşlarıyla, Etimesgut'ta çekeceğiz" dedi.Erdal Beşikçioğlu, Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Meselemiz Ankara' söyleşisinde Behzat Ç.'nin yeni sezon müjdesini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/etimesgut-belediyesi-5-sahipsiz-kopegi-bekci-kopegi-yapti-atamalarini-gerceklestirdik-1088215758.html
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türkiye, etimesgut, erdal beşikçioğlu, behzat ç, behzat ç, yeni sezon, etimesgut belediyesi, ankara
türkiye, etimesgut, erdal beşikçioğlu, behzat ç, behzat ç, yeni sezon, etimesgut belediyesi, ankara

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç.'nin yeni sezonunu Ocak ayında Etimesgut'ta çekeceğiz

18:10 12.10.2024
© AA / Erçin ErtürkErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisi yeni sezon çekimlerinin 2025 Ocak ayında Etimesgut'ta başlayacağını duyurdu.
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin yeni sezon çekimlerinin 2025 Ocak'ta Etimesgut'ta başlayacağını duyurdu.
Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunun 2025 yılının Ocak ayında çekileceğini açıkladı.
1. Uluslararası Etimesgut Kent Tiyatro Festivali kapsamında, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde konuşan Beşikçioğlu, "Ocak ayında bu kentin vatandaşlarıyla, Etimesgut'ta çekeceğiz" dedi.
Erdal Beşikçioğlu, Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Meselemiz Ankara' söyleşisinde Behzat Ç.'nin yeni sezon müjdesini verdi.
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