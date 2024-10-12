https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/eski-ukraynali-vekil-odessada-bir-anita-rus-bayragi-asan-kadin-olduruldu-1089164212.html

Eski Ukraynalı vekil: Odessa'da bir anıta Rus bayrağı asan kadın öldürüldü

Eski Ukraynalı vekil: Odessa'da bir anıta Rus bayrağı asan kadın öldürüldü

Sputnik Türkiye

Yüksek Rada’nın eski üyesi Oleg Tsarev, Ukrayna’nın Odessa kentindeki bir anıta Rus bayrağı asmaya çalışan kadının öldürüldüğünü belirtti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski üyesi Oleg Tsarev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın Odessa kentindeki Rus çariçe 2. Katerina'nın anıtına Rus bayrağı asmaya çalışan bir kadının öldürüldüğünü belirtti.Tsarev, “Kolluk kuvvetlerinin resmi versiyonuna göre ölüm nedeni kalp yetmezliği. Aslında gözaltına alınıp mahkeme öncesi gözaltı merkezine götürüldükten sonra öldürüldü" ifadelerine yer vererek, bu bilginin henüz teyit edilmediğinin altını çizdi.Tsarev ayrıca, kadının gözaltına alındığı sırada polise, Donbass'ta işledikleri suçlar ve 2 Mayıs 2014'te Odessa'daki Sendikalar Evi binasının kundaklanması nedeniyle milliyetçileri affetmeyeceğini söylediğini belirtti.Tsarev, olayın 7 Ekim akşamı meydana geldiğini, Çariçe 2. Katerina’nın yıkılan anıtının kaidesine Rus bayrağı asmaya çalışan kadının çevredekilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını kaydetti.Daha önce, Ukrayna merkezli Strana.ua gazetesi Odessa'da bir kadının, Rus Çariçe 2. Katerina’nın yıkılan anıtına Rus bayrağını asmaya çalıştığını bildirmişti.

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oleg tsarev, yüksek rada, ukrayna, odessa, ikinci katerina, anıt, polis, gözaltı, donbass, sendika, strana.ua