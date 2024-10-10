https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ukrayna-ordusu-sucada-yaklasik-40-kisiyi-bir-yatili-okulun-bodrumunda-tutuyor-1089073539.html

‘Ukrayna ordusu Suca'da yaklaşık 40 kişiyi bir yatılı okulun bodrumunda tutuyor’

‘Ukrayna ordusu Suca'da yaklaşık 40 kişiyi bir yatılı okulun bodrumunda tutuyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Suca kentinde yaklaşık 40 sivili bir yatılı okulun bodrumunda tuttuğu bildirildi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T20:46+0300

2024-10-10T20:46+0300

2024-10-10T20:45+0300

ukrayna krizi

kursk bölgesi

ukrayna ordusu

yatılı okul

bodrum

sivil

yasak

valeriy gerasimov

belgorod

bryansk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086985715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29ecfb7a2e27b47074281da53079a611.jpg

Kursk'a bağlı Suca bölgesi Başkanı Alekandr Bogaçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin onlarca kişiyi Suca'daki bir yatılı okulun bodrumunda tuttuğunu ve kentten ayrılmalarına izin vermediğini söyledi.Bogaçev, “Şu anda yatılı okulda tutulanlar arasında 14 yaşındaki çocuklardan 85 yaşındaki yaşılara kadar yaklaşık 40 kişi tutuluyor” dedi.İnsanların temel ihtiyaçlarını tam olarak yıkılmamış dükkanlar veya çevredeki evlerden temin ettiklerini belirten Bogaçev, sabah 9 ile akşam 5 arasında şehre girmelerine izin verildiği, Suca'dan ayrılmanın ise yasak olduğunu kaydetti.Bogaçev, kentten ayrılmayı başaran bazı sakinlerin Ukrayna birliklerinin yatılı okulun bodrumunda sivilleri tuttuğunu doğruladıklarını belirtti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kurskta-yakalanan-ukraynali-asker-bize-sadece-siniri-koruyacagimiz-soylenmisti-1089049841.html

kursk bölgesi

bodrum

belgorod

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kursk bölgesi, ukrayna ordusu, yatılı okul, bodrum, sivil, yasak, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk