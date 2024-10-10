https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ukrayna-ordusu-sucada-yaklasik-40-kisiyi-bir-yatili-okulun-bodrumunda-tutuyor-1089073539.html
‘Ukrayna ordusu Suca'da yaklaşık 40 kişiyi bir yatılı okulun bodrumunda tutuyor’
‘Ukrayna ordusu Suca'da yaklaşık 40 kişiyi bir yatılı okulun bodrumunda tutuyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Suca kentinde yaklaşık 40 sivili bir yatılı okulun bodrumunda tuttuğu bildirildi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T20:46+0300
2024-10-10T20:46+0300
2024-10-10T20:45+0300
ukrayna krizi
kursk bölgesi
ukrayna ordusu
yatılı okul
bodrum
sivil
yasak
valeriy gerasimov
belgorod
bryansk
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Kursk'a bağlı Suca bölgesi Başkanı Alekandr Bogaçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin onlarca kişiyi Suca'daki bir yatılı okulun bodrumunda tuttuğunu ve kentten ayrılmalarına izin vermediğini söyledi.Bogaçev, “Şu anda yatılı okulda tutulanlar arasında 14 yaşındaki çocuklardan 85 yaşındaki yaşılara kadar yaklaşık 40 kişi tutuluyor” dedi.İnsanların temel ihtiyaçlarını tam olarak yıkılmamış dükkanlar veya çevredeki evlerden temin ettiklerini belirten Bogaçev, sabah 9 ile akşam 5 arasında şehre girmelerine izin verildiği, Suca'dan ayrılmanın ise yasak olduğunu kaydetti.Bogaçev, kentten ayrılmayı başaran bazı sakinlerin Ukrayna birliklerinin yatılı okulun bodrumunda sivilleri tuttuğunu doğruladıklarını belirtti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kurskta-yakalanan-ukraynali-asker-bize-sadece-siniri-koruyacagimiz-soylenmisti-1089049841.html
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kursk bölgesi, ukrayna ordusu, yatılı okul, bodrum, sivil, yasak, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk
kursk bölgesi, ukrayna ordusu, yatılı okul, bodrum, sivil, yasak, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk
‘Ukrayna ordusu Suca'da yaklaşık 40 kişiyi bir yatılı okulun bodrumunda tutuyor’
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Suca kentinde yaklaşık 40 sivili bir yatılı okulun bodrumunda tuttuğu bildirildi.
Kursk'a bağlı Suca bölgesi Başkanı Alekandr Bogaçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin onlarca kişiyi Suca'daki bir yatılı okulun bodrumunda tuttuğunu ve kentten ayrılmalarına izin vermediğini söyledi.
Bogaçev, “Şu anda yatılı okulda tutulanlar arasında 14 yaşındaki çocuklardan 85 yaşındaki yaşılara kadar yaklaşık 40 kişi tutuluyor” dedi.
İnsanların temel ihtiyaçlarını tam olarak yıkılmamış dükkanlar veya çevredeki evlerden temin ettiklerini belirten Bogaçev, sabah 9 ile akşam 5 arasında şehre girmelerine izin verildiği, Suca'dan ayrılmanın ise yasak olduğunu kaydetti.
Bogaçev, kentten ayrılmayı başaran bazı sakinlerin Ukrayna birliklerinin yatılı okulun bodrumunda sivilleri tuttuğunu doğruladıklarını belirtti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.