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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/pasinyan-ermenistan-azerbaycanla-baris-anlasmasini-bu-ay-imzalamaya-hazir-1088982358.html
Paşinyan: Ermenistan Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır
Paşinyan: Ermenistan Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır olduğunu belirtti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T19:33+0300
2024-10-08T19:33+0300
dünya
nikol paşinyan
bağımsız devletler topluluğu (bdt) ve türkiye petrol ve doğalgaz taşımacılığı kongresi
zirve
ermenistan
azerbaycan
barış anlaşması
mutabakat
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi’nde Ermenistan'ın bu ay Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.Paşinyan, bu aşamada iki ülke arasında barışa güçlü bir temel oluşturabilecek bir dizi önemli mesele hakkında karar verilmesi gerektiğini belirterek, bunların iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıması, birbirlerine karşı toprak iddialarının bulunmadığını teyit etmesi ve gelecekte bu tür iddialarda bulunmama taahhüdü, güç ve güç tehdidi kullanmama ilkesine uyulması, birbirlerinin iç işlerine karışmaması, diplomatik ilişkilerin kurulması ve tarafların barış anlaşmasında kabul ettikleri yükümlülükleri yerine getirmeye yönelik ikili mekanizmaların oluşturulması olduğunu kaydetti.Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin antlaşma taslağında tüm bu konuların tanımı üzerinde taraflarca anlaşmaya varıldı ve bu belgeyi bu ay imzalamaya hazırız. Bu bizim resmi tutumumuz” dedi.Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın son aylarda barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin antlaşma taslağının en az yüzde 80’i üzerinde mutabık kalındığını açıkladıklarını, son dönemde Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının barış antlaşması taslağının tamamlanmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırma konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.Paşinyan, “Azerbaycan'a önerdiğimiz şu mantığa göre hareket edebiliriz: Üzerinde mutabakata varılan konular imzalansın, diğer tüm konular üzerinde çalışmaya devam edilsin. Her halükarda tüm sorulara yanıt verecek, ikili ilişkileri her yönüyle düzenleyecek bir barış anlaşmasının hazırlanması mümkün değil. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması nasıl olursa olsun, üzerinde anlaşmaya varılması, çözülmesi ve yeni anlaşmaların imzalanması gereken önemli temel konular kaçınılmaz olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/putinle-gorusen-pasinyan-rusya-ve-ermenistan-arasinda-aktif-bir-siyasi-diyalog-var-1088972733.html
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nikol paşinyan, bağımsız devletler topluluğu (bdt) ve türkiye petrol ve doğalgaz taşımacılığı kongresi, zirve, ermenistan, azerbaycan, barış anlaşması, mutabakat
nikol paşinyan, bağımsız devletler topluluğu (bdt) ve türkiye petrol ve doğalgaz taşımacılığı kongresi, zirve, ermenistan, azerbaycan, barış anlaşması, mutabakat

Paşinyan: Ermenistan Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır

19:33 08.10.2024
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi’nde Ermenistan'ın bu ay Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.
Paşinyan, bu aşamada iki ülke arasında barışa güçlü bir temel oluşturabilecek bir dizi önemli mesele hakkında karar verilmesi gerektiğini belirterek, bunların iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıması, birbirlerine karşı toprak iddialarının bulunmadığını teyit etmesi ve gelecekte bu tür iddialarda bulunmama taahhüdü, güç ve güç tehdidi kullanmama ilkesine uyulması, birbirlerinin iç işlerine karışmaması, diplomatik ilişkilerin kurulması ve tarafların barış anlaşmasında kabul ettikleri yükümlülükleri yerine getirmeye yönelik ikili mekanizmaların oluşturulması olduğunu kaydetti.
Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin antlaşma taslağında tüm bu konuların tanımı üzerinde taraflarca anlaşmaya varıldı ve bu belgeyi bu ay imzalamaya hazırız. Bu bizim resmi tutumumuz” dedi.
Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın son aylarda barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin antlaşma taslağının en az yüzde 80’i üzerinde mutabık kalındığını açıkladıklarını, son dönemde Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının barış antlaşması taslağının tamamlanmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırma konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
Paşinyan, “Azerbaycan'a önerdiğimiz şu mantığa göre hareket edebiliriz: Üzerinde mutabakata varılan konular imzalansın, diğer tüm konular üzerinde çalışmaya devam edilsin. Her halükarda tüm sorulara yanıt verecek, ikili ilişkileri her yönüyle düzenleyecek bir barış anlaşmasının hazırlanması mümkün değil. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması nasıl olursa olsun, üzerinde anlaşmaya varılması, çözülmesi ve yeni anlaşmaların imzalanması gereken önemli temel konular kaçınılmaz olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.
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