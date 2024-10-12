https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/doktorlarin-kazasi-tekirdagi-yasa-bogdu-biri-profesor-iki-doktor-hayatini-kaybetti-1089156230.html

Doktorların kazası Tekirdağ'ı yasa boğdu: Biri profesör iki doktor hayatını kaybetti

Doktorların kazası Tekirdağ'ı yasa boğdu: Biri profesör iki doktor hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da içinde kongreden dönen dört doktorun bulunduğu elektikli cip duvara çarptı. Kazada biri profesör olmak üzere iki doktor hayatını kaybetti, iki... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:44+0300

2024-10-12T16:44+0300

2024-10-12T16:44+0300

türkiye

tekirdağ

kaza

trafik kazası

prof. dr. nilda turgut

emel ersöz

tekirdağ namık kemal üniversitesi

tekirdağ valiliği

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Kumbağ kavşağında gerçekleşen kazada, sürücü Dr. L.K.'nin kontrolündeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Malkara yoluna çıkarken istinat duvarına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut ile Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü doktor L.K. ve diğer yolcu doktor A.A.G. ise kazada yaralandı.Olay yerinde inceleme yapıldıKazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, iki doktorun hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Dr. L.K. ve yaralı yolcu Dr. A.A.G. ise hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden doktorların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın, doktorların bir kongreden döndükleri sırada meydana geldiği bildirildi.Başsağlığı mesajları yayımlandıTekirdağ Valisi Recep Soytürk yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan elim bir kazada hayatını kaybeden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut'a ve Uzm. Dr. Emel Ersöz'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, üniversite ve sağlık camiamıza başsağlığı, yaralı hekimlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz'ün vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sağlık camiamıza ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü de bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, bilim ve nöroloji camiasında derin izler bırakan Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz'ün kaybının büyük bir acı olduğu ifade edildi. Üniversite, hocalara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.Kazanın ardından şehir genelinde büyük bir üzüntü hâkim oldu. Sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılarak, hayatını kaybeden doktorlar anıldı ve ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Yerel ve ulusal sağlık camiasından gelen mesajlar da dikkat çekti.

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tekirdağ, kaza, trafik kazası, prof. dr. nilda turgut, emel ersöz, tekirdağ namık kemal üniversitesi, tekirdağ valiliği